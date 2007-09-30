آفتاب نشینان در حسرت سایه!

به گزارش خبرنگارمهر، در حال حاضر 5 میلیون سالمند در کشور وجود دارد که تنها برای کمتر از 20 درصد آنان، طی سال گذشته برنامه ارتقاء شیوه زندگی سالم آموزش داده شد.

نتایج بررسی های وزارت بهداشت در زمینه سلامت سالمندان نشان می‌ دهد که ‪ ۲۰‬درصد این افراد یک بار در سال در شهرها دچار حوادث ترافیکی و در روستاها دچار زمین خوردگی می ‌شوند.

همچنین سالانه ‪ ۱۸‬درصد زنان سالمند به‌علت بیماریهای قلبی و عروقی و گوارشی و ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬درصد مردان سالمند نیز به علت بیماری چشم در بیمارستان بستری می‌ شوند.

افسردگی سالمندی...

افسردگی سالمندان، حالتی از بیماری است که هم در افرادی با سابقه قبلی افسردگی اتفاق می‌افتد و هم ممکن است برای اولین بار در دوران سالمندی ظاهر شود.

افسردگی به صورت طبیعی به علت افزایش سن در افراد ایجاد نمی‌ شود. سابقه خانوادگی افسردگی در بیمارانی ‌که اولین حمله افسردگی را در سالمندی تجربه می‌ کنند بیشتر از سالمندانی است که قبلا سابقه افسردگی داشته ‌اند.

همراهی افسردگی با سایر سندرم‌های روانی مثل اضطراب ؛ جسمانی کردن و مصرف مواد مخدر می‌تواند باعث عدم تشخیص به موقع و صحیح افسردگی شود و همچنین روی درمان آن اثرگذار باشد و خطرعود را نیز افزایش می‌ دهد.

افسردگی در سالمندان از مهمترین عوامل خطر خودکشی محسوب می ‌شود. اقدام به خودکشی در سالمندان کمتر از افراد جوان است اما تعداد خودکشی ‌های موفق در سالمندان بیشتر است به طوری که مردان بالای 85 سال بیشترین تعداد خودکشی‌های موفق را به خود اختصاص داده ‌اند.

از آنجا که افسردگی ماژور در سالمندان بیشتر از جوانان تمایل به مزمن شدن و جواب به درمان گذرا دارد؛ میزان عود افسردگی در این گروه سنی بیشتر به نظر می رسد. افسردگی سایکوتیک در افراد مسن بیشتر از سایر گروههای سنی وجود دارد.

بیماریهای عروق مغزی می ‌توانند باعث افزایش افسردگی و یا حتی شروع آن شوند.

در خصوص درمان افسردگی در سالمندی باید گفت که روان درمانی در افسردگی سالمندان بسیار موثر است. البته در افسردگی ‌های متوسط تا شدید درمان دارویی توصیه می ‌شود. در درمان این گروه از بیماران توصیه می ‌شود که درمان تک‌ دارویی شروع شود و دوز داروها باید با توجه به سن و بیماریهای احتمالی ، تنظیم شود.

به طور کلی افسردگی سالمندان معمولا تشخیص داده نشده باقی می ماند که اغلب اثر مهمی روی کیفیت زندگی بیماران خواهد گذاشت.

بیماریهای سالمندی...

ورود به دوره سالمندی، کوله ‌باری از تجربه به همراه دارد اما گاهی مشکلات جسمی سالمندان، ‌توان آنان را برای به دوش کشیدن این کوله ‌بار کم می ‌کند.

یکی از این آثار بر سیستم‌ دهان و دندان سالمندان واقع می ‌شود. مشکلات بینایی نظیر آب‌ مرواید، ‌آب‌ سیاه، ‌مشکلات بینایی ناشی از دیابت و کاهش قدرت دید در اثر افزایش سن از این گروه مشکلات‌ است. سالمندانی که به هر دلیل، قادر به خوب دیدن نیستند، ‌نمی ‌توانند به‌ خوبی وضعیت بهداشت دهان خود را بررسی کنند، دندان‌ های خود را در آینه ببینند و مسواک بزنند و بهداشت دهان و دندان خود را رعایت کنند.

مشکلات مفصلی و آرتروز از دیگر بیماریهای شایع دوره سالمندی است که مفصل گیجگاهی فکی در ناحیه کنار گوش که محل اتصال فک‌ های بالا و پایین به هم است، نیز درگیر این بیماری خواهد شد. آرتروز این مفصل می‌تواند منجر به ایجاد درد در هنگام جویدن و تکلم شود و به دنبال مشکلات این مفصل، رژیم غذایی افراد سالمند محدود شده و سلامت عمومی آنها به خطر می‌افتد. برای درمان و کنترل درد این مفصل، مشورت با پزشکان متخصص ارتوپدی ضروری است.

اختلال و درد در مفاصل ناحیه دست‌ ها و انگشتان نیز می ‌تواند در بهداشت دهان و دندان به صورت غیرمستقیم تاثیر بگذارد. بدین ترتیب که افرادی که در ناحیه دست‌ ها و انگشتان خود احساس درد و عدم کنترل دارند و یا افرادی که به‌علت بیماری‌هایی نظیر پارکینسون قادر نیستند حرکات دست خود را کنترل کنند، نمی ‌توانند به‌ خوبی مسواک بزنند، ‌نخ ‌دندان بکشند و از دهان‌ و دندان خود مراقبت کنند.

مشکلات بلع و خشکی دهان از عوارض دیگر دوران سالمندی است. خشکی دهان می ‌تواند علاوه بر اختلال در حس چشایی، دهان را برای ایجاد عفونت‌ های قارچی مستعد کند. همچنین خشکی ‌دهان و کاهش بزاق به پوسیدگی دندان‌ها کمک خواهد کرد.

تغذیه سالمندان...

یکی از نکات مهم و در عین حال ساده برای سالمندان، رعایت رژیم غذایی مناسب است که خطر ابتلاء به انواع بیماریها را از آنان دور می کند.

در دوران سالمندی به علت وجود اضافه وزن، افزایش فشارخون، چربی خون بالا، افزایش قند خون و احتمال ابتلاء به بیماریهای استخوانی، زمینه افزایش سکته قلبی ، مغزی و یا احتمال ابتلاء به سرطان وجود دارد.

به اعتقاد بسیاری از متخصصان تغذیه، می توان با یک برنامه منظم و صحیح غذایی ، از بروز بسیاری از بیماری ها در دوران سالمندی جلوگیری کرد.

به عنوان مثال، در صورتی که مصرف چربی را کنترل کنیم، میزان ابتلاء به سرطان روده، معده، پانکراس و پروستات نیز کاهش می یابد و با کنترل مصرف نمک قادر خواهیم بود فشار خون خود را کنترل کنیم که این خود منجر به کاهش بیماریهای قلبی و عروقی و در نتیجه کاهش سکته قلبی و مغزی خواهد شد.

مصرف یک یا دو وعده میوه و سبزیجات، حدود ۳۰ درصد خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد. اگر بتوانیم با تغذیه مناسب، از کلسترول خون به میزان ۱۰ درصد بکاهیم، قادر خواهیم بود خطر ابتلاء به بیماری قلبی را تا ۳۰ درصد کاهش دهیم.

با افزایش سن ، در دوران سالمندی نیاز به انرژی در انسان کاهش می یابد. زیرا فعالیت روزانه کم شده، به تبع آن بافت عضلانی بدن تحلیل می رود و بدن در شرایطی قرار می گیرد که اگر چه نیازمند آن است که تمام مواد غذایی لازم را دریافت کند اما دریافت کالری اضافه نیز منجر به ایجاد توده چربی می شود.

نهم مهر، روز جهانی سالمند است. روزگار زنان و مردانی که عمر خود را با هزاران امید و آرزو سپری کرده اند و حالا نگاه شان خیره به سمت آفتاب مانده است تا شاید سایه ای، دست نوازش بر سر مهربان آنان بکشد.