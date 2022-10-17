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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۵

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خبر داد؛

تولید ۳۳ هزار تنی گیاهان دارویی در استان همدان

تولید ۳۳ هزار تنی گیاهان دارویی در استان همدان

همدان- مدیر باغبانی جهاد کشاورزی همدان با اشاره به در دستور کار بودن کشت و تقویت زنجیره ارزش تولید گیاهان دارویی در سطح استان، از تولید ۳۳ هزار تنی گیاهان دارویی در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله شهبازی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف از توسعه کشت گیاهان دارویی استفاده حداکثری از منابع تولید است، عنوان کرد: باید از زمین‌های آیش که رها شده‌اند استفاده بهینه کنیم بدین منظور توسعه کشت گیاهان دارویی در پیش گرفته شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گیاهان دارویی نیاز آبی کمی دارند می‌توان از آب سبز برای تولید این محصولات استفاده کنیم که برای کشاورزان نیز افزایش درآمد را در پیش داشته باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: این طرح، یک طرح ملی است با عنوان جهش تولید در دیمزارها تنظیم و تدوین شده است.

شهبازی با بیان اینکه برنامه امسال بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار است، تصریح کرد: سطح زیر کشت گیاهان دارویی استان در سال گذشته بالغ بر ۱۶ هزار هکتار با تولید ۳۳ هزار تن بود که تنها ۲۲ هکتار به صورت کشت قراردادی انجام شد.

کد مطلب 5610869

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