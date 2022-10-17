شناسایی ۳۷۰ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۴ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۷۰۳ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۳۴۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۲۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۸۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.