  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸

وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۳۷۰ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۷۰ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۴ نفر دیگر فوت شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۷۰ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۶۹ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۷۰۳ نفر رسید.

متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۵۲۳ نفر رسید.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۳۴۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

۱۲۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۱۸۵ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۹ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۰۳ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۲۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

کد مطلب 5610873
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها