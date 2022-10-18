مدیرکل حفظ و احیای بناها منصوب شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، با حکمی از سوی دارابی معاون میراث‌فرهنگی، فاطمه داوری جایگزین سید هادی احمدی در اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی شد.

فاطمه داوری مدیریت پیشین مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی دانش‌آموخته حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی بوده و عضویت هیئت علمی، مدیر گروه حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی و معاون مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی، عضو هیئت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، مشاور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، عضو کمیته تخصصی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی عضو شورای ملی ثبت آثار تاریخی را در کارنامه خود داشته است.