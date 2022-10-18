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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۹:۵۰

با حکم معاون میراث‌فرهنگی کشور؛

مدیرکل حفظ و احیای بناها منصوب شد

مدیرکل حفظ و احیای بناها منصوب شد

با حکمی از سوی معاون میراث‌فرهنگی کشور، فاطمه داوری به عنوان مدیر اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی منصوب شد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، با حکمی از سوی دارابی معاون میراث‌فرهنگی، فاطمه داوری جایگزین سید هادی احمدی در اداره‌کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی شد.

فاطمه داوری مدیریت پیشین مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی دانش‌آموخته حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی بوده و عضویت هیئت علمی، مدیر گروه حفاظت و مرمت بناها و بافت‌های تاریخی و معاون مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی، عضو هیئت علمی پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، مشاور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، عضو کمیته تخصصی پایگاه‌های میراث ملی و جهانی عضو شورای ملی ثبت آثار تاریخی را در کارنامه خود داشته است.

کد مطلب 5610874
فاطمه کریمی

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