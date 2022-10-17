به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌اله عسکری‌زاده ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص ماجرای مهسا امینی جامعه ملتهب شده و مردم امنیت خاطر ندارند، آن هم چون مسئله را درست جلوه نداده بودند.

جانشین فرماندهی انتظامی اهواز با تاکید بر اینکه خبرنگاران نسبت به انتشار اخبار نباید عجله کنند، یادآور شد: هیچ وقت نباید سرعت را فدای دقت کرد؛ بنابراین بیان حقیقت را نباید با عجله انجام داد؛ فضای مجازی التهاب‌آور شده و برخی افراد در شبکه مجازی دچار تشویش ذهن شده‌اند.

سرهنگ عسکری‌زاده با اشاره به اینکه پلیس در کنار مردم است و تا حد امکان با عطوفت اسلامی جلوی این وقایع را می‌گیرد، تصریح کرد: از خبرنگاران تقاضا داریم که برای دریافت اخبار صحیح نیروی انتظامی از معاونت اجتماعی پیگیری لازم را داشته باشند و حتی این همکاری را با دستگاه‌های دولتی برای دریافت سریع اخبار دقیق به کار بگیرند.

وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای و مطبوعاتی عنوان کرد: هر مطلب منتشر شده‌ای که به هتک حیثیت منجر و یا دروغ باشد، حبس از ۹۱ روز تا دو سال و جریمه نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی اهواز بیان کرد: بیش از ۱۶۰ مورد وظیفه برای نیروی انتظامی تعریف شده که بیشترین ارتباط را با مردم دارد؛ همواره به این مورد توجه داریم که برخورد با جرایم به نحوی باشد که قانون رعایت کنیم و تبعات اجتماعی را تا حد ممکن کاهش دهیم.

وی با اشاره به کاهش جرایم و افزایش کشفیات نیروی انتظامی اهواز در دو ماه گذشته اظهار کرد: نیروی انتظامی با هیچ سارق و برهم زننده نظم و امنیت مماشات ندارد؛ در عین اقتدار نیز مهربانی اسلامی را مدنظر قرار می‌دهیم ولی همواره با برهم‌زنندگان امنیت جامعه برخورد قاطع و شدیدی داریم.

سرهنگ عسکری‌زاده خبر داد: در ماه‌های گذشته چندین باند سارق مسلح و سارقان خودرو منهدم شده است؛ برخورد لازم با شوتی‌هایی که در آزادراه خلیج‌فارس و یا کمربندی اهواز به اندیمشک تردد می‌کنند، انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست از خبرنگاران فعال در حوزه انتظامی شهرستان اهواز با اهدای لوح تقدیر و هدیه قدردانی شد.