به گزارش خبرگزاری مهر حسن جلیلوند کشت گندم در سطح ۲۷ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین خبر داد و اظهار کرد: از این میزان سطح زیر کشت ۳ هزار هکتار به گندم آبی و بیش از ۲۴ هزار هکتار به گندم دیم رفته است.

وی پیش بینی کرد: در صورت مناسب بودن شرایط اقلیمی و تأمین منابع آب مطمئنه تا پایان فصل کشت بیش از ۱۵۸ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان به زیرکشت گندم برود.

جلیلوند خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود با این میزان سطح زیر کشت بیش از بیش از ۳۰۰ هزار تن محصول گندم برداشت شود.

وی عمده ارقام کشت گندم آبی در مزارع کشاورزی استان را؛ پیشگام، سیروان و سیوند و ارقام گندم دیم را آذر ۲، باران و هشترود ذکر کرد.

جلیلوند تصریح کرد: بر اساس برنامه ابلاغی بیشترین سطح زیرکشت گندم آبی به شهرستان آبیک و گندم دیم به شهرستان آوج اختصاص دارد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۰ پروژه از جمله جهش تولید در دیمزارها، کشت مکانیزه کشاورزی حفاظتی، انواع کارگاه‌های آموزشی، طرح‌های انتخاب مشارکتی، مبارزه با آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز و همچنین کاربرد بهینه کودهای ماکرو و میکرو و… در مزارع گندم آبی و دیم استان در سال زراعی جاری اجرا خواهند شد.