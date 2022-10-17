۳ مورد از تجهیزات شهربازی همدان فاقد مجوز است

جعفر امیری پریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت استاندارد سازی وسایل بازی و شهربازی همدان، بیان کرد: ساخت و نصب وسایل شهربازی تحت استاندارد اجباری هستند و این وسایل قبل از نصب تأییدی از سازمان استاندارد برای آنها صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه برای این وسایل طبق این تاییدیه مجوز فعالیت را دریافت می‌شود، عنوان کرد: بعد از نصب سالانه یک بار مجدد مجوزها تأیید می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان همدان تصریح کرد: بازدیدهای دوره‌ای هم از این وسایل توسط سازمان استاندارد انجام می‌شود.

امیری پریان در این راستا از بازرسی‌های صورت گرفته سخن گفت و افزود: ۳۴۲ مورد بازرسی از شهربازی‌های در استان همدان طی سال جاری انجام شده که در این مورد ۲۱۵ مجوز صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۱۳ مورد بازرسی از تجهیزات سنگین، ۵۲ مورد نیمه سنگین، ۴ مورد از زمین بازی و ۳۳ مورد بازرسی از سازه‌های بادی تاکنون انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه وسایل بازی در زمین‌های بازی، پارک‌ها از لحاظ استاندارد مورد بررسی و بازرسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۵۱۷ اداره کل استاندارد می‌توانند در زمینه کالاهای غیراستاندارد و وسایل بازی در شهربازی‌ها و پارک‌ها ما را مطلع سازند تا پیگیری و رسیدگی‌های بعدی به انجام رسد.