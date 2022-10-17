ائمه جمعه وجماعت افسران جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان در تنکابن از ائمه جمعه و جماعت به عنوان افسران جهاد تبیین و تبلیغ یاد کرد و گفت: ائمه جماعات و روحانیون می‌توانند افسران کارآمد در زمینه جهاد تبلیغ، تبیین و تبین باشند و زیرا دروغ‌پراکنان مردم را به جان یکدیگر می‌اندازند و باید با آنان برخورد شود.

وی اظهار کرد: در این ایام روح ما از خسارت‌ها و جسارت‌هایی که به اسلام، مسلمین و ارزش‌های انقلاب اسلامی وارد آمده آزرده است، چرا که توسط تعدادی اندک از انسان‌های فریب خورده توسط استکبار جهانی انجام شده که مایه تأمل و تأسف است.

وی ضمن همدردی با خانواده‌های شهدا و همه دلدادگان ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: قطعاً در دل فتنه و آشوب فرصت‌هایی وجود دارد که اگر به آن درست و حساب شده بپردازیم می‌توانیم از آن استفاده کنیم، در مجموع ما از خسارات مالی، جانی و معنوی ناراحت بوده و منتظر اقدامات قاطعانه مسئولان اجرایی با عوامل اصلی این فتنه‌ها هستیم.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به یاد و نام علمای بزرگ این دیار و شهدای عالی قدر، عنوان کرد: امروز ما وامدار اقدامات این شخصیت‌ها هستیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران موضوع این گردهمایی را بررسی راهکارهای عملی جهاد در جامعه و نقش حوزه در این زمینه اعلام کرد و یادآور شد: خداوند در قرآن به جهاد تبلیغ اشاره کرده است، پس جهاد تبلیغ یکی از جهادهای حوزه رسانه است.

وی با عنوان اینکه جهاد تبیین است که با استدلال همراه باشد مهمتر از تبلیغ است و جهاد تبیُّن است در جامعه امروز با توجه به مطرح شدن سواد رسانه‌ای و لزوم بصیرت‌افزایی بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: برای اینکه جهاد تبیین در جامعه عملی شود راهکارهایی وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران، تقویت روح پرسشگری و جستجو در بین مردم را برای عملی شدن جهاد تبیین لازم دانست و گفت: تا مردم نخواهند کاری انجام نخواهد شد و جهاد تبلیغ و تبیین هم راه به جایی نخواهد برد و اگر بنا باشد با زبان خودمان با مردم حرف بزنیم فایده‌ای ندارد چرا که می‌توانیم با تعدادی محدود سخن بگوییم پس باید با تریبون‌دارها ارتباط پیدا کنیم.

آیت الله لائینی استفاده از ظرفیت معلمان و مدیران را مؤثر دانست و گفت: مشکلات را باید به گوش مردم برسانیم درباره آن‌ها برای مردم صحبت کنیم.

آیت الله محمدی لائینی به راکد بودن قیمت مرکبات و ماندن برنج روی دست شالیکاران اشاره کرد و خواست را برنامه ریزی مسئولان در این زمینه شد.

وی با اظهار اینکه در مورد حجاب و چادر باید با آموزش و پرورش صحبت کنیم از اینکه حساس‌ترین نهاد در یعنی آموزش و پرورش مدیرکل ندارد، ابراز تأسف کرد و گفت: در رابطه با حجاب و چادر باید در مدارس کار تبلیغی صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار برخورد قاطعانه با دروغ‌گویان و دروغ‌پراکنان که مردم را به جان یکدیگر می‌اندازند، شد