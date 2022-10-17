ترویج گردشگری در مزارع زرشک افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی اسفزار صبح دوشنبه در همایش زرشک که در روستای مهمویی برگزار شد، بیان کرد: معاندان از طریق فضای مجازی بی سر و سامان بر اذهان جوانان ما تأثیر گذاشته و دروغ منتشر می‌کنند.

وی گفت: در شرایط فعلی دشمن به دنبال کشته سازی است و هر روزی در یک استان و از یک قومیت یک کشته را مطرح می‌کند که دروغ است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با تأکید بر اینکه از هر چه موجب تفرقه است باید پرهیز کند، افزود: دشمن نمی‌تواند پیشرفت روزافزون ما را ببیند و از این جهت توطئه می‌کند.

خسروی اسفزار از همه دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره زرشک تشکر و قدر دانی کرد و افزود: همه ما باید طراحی و برنامه‌ریزی کنیم که چگونه می‌توان گردشگری در مزارع زرشک را رونق داده و به زرشک کاران کمک کرد.

وی یادآور شد: مدت‌ها است پیگیر خرید توافقی زرشک، خرید زرشک مازاد و حل مشکلات پیرامون آن هستیم و با مسئولین مربوط رایزنی کرده‌ایم.