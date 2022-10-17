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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۷

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

ترویج گردشگری در مزارع زرشک افزایش یابد

ترویج گردشگری در مزارع زرشک افزایش یابد

بیرجند- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: همه باید کمک کنیم تا گردشگری در مزارع زرشک برای معرفی این محصول ارزشمند افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی اسفزار صبح دوشنبه در همایش زرشک که در روستای مهمویی برگزار شد، بیان کرد: معاندان از طریق فضای مجازی بی سر و سامان بر اذهان جوانان ما تأثیر گذاشته و دروغ منتشر می‌کنند.

وی گفت: در شرایط فعلی دشمن به دنبال کشته سازی است و هر روزی در یک استان و از یک قومیت یک کشته را مطرح می‌کند که دروغ است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف با تأکید بر اینکه از هر چه موجب تفرقه است باید پرهیز کند، افزود: دشمن نمی‌تواند پیشرفت روزافزون ما را ببیند و از این جهت توطئه می‌کند.

خسروی اسفزار از همه دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره زرشک تشکر و قدر دانی کرد و افزود: همه ما باید طراحی و برنامه‌ریزی کنیم که چگونه می‌توان گردشگری در مزارع زرشک را رونق داده و به زرشک کاران کمک کرد.

وی یادآور شد: مدت‌ها است پیگیر خرید توافقی زرشک، خرید زرشک مازاد و حل مشکلات پیرامون آن هستیم و با مسئولین مربوط رایزنی کرده‌ایم.

کد مطلب 5610918

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