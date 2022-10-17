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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۳

فرمانده انتظامی جهرم:

۴ کیلوگرم هروئین در جهرم کشف شد

۴ کیلوگرم هروئین در جهرم کشف شد

جهرم - فرمانده انتظامی جهرم گفت: خودرو حامل چهار کیلوگرم هروئین در جهرم کشف و سرنشین آن دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو رزمجویی بعد از ظهر دو شنبه به خبرنگاران، گفت: در پی کنترل محورهای مواصلاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر جهرم به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۴ کیلوگرم هروئین که به طرز بسیار ماهرانه‌ای در قسمت‌های مختلف جاسازی بود کشف شد، گفت: در این خصوص راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس شهرستان جهرم از شهروندان ساخت: هرگونه اخبار و اطلاعاتی در خصوص تهیه و توزیع، خرید و فروش مواد مخدر و یا سایر جرایم را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.

کد مطلب 5610921

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