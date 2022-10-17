به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی ظهر دوشنبه در جشنواره ملی زرشک که در روستاهای مهمویی برگزار شد با اشاره به اینکه اولین هدف جشنواره ملی زرشک معرفی و پرداختن به خواص آن است، اظهار کرد: در این راستا استاندار خراسان جنوبی در ارتباط با شبکه جام جم نیز تلاش خواهد کرد تا معرفی کامل و جامعی از محصول زرشک رقم بخورد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر استفاده از منابع علمی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات کشاورزی خراسان جنوبی، گفت: تلاش و امید بر این است که اتاق بازرگانی، شرکت‌ها و تعاون‌های مردمی پای کار بیایند تا اقتصاد کشاورزی پایه تقویت شود.

اشرفی با تأکید بر اینکه در این جشنواره به طور خاص موضوع اقتصاد کشاورزی پایه را پیگیری خواهیم کرد، اظهار کرد: سرانه درآمد خانوارهای روستایی خراسان جنوبی رتبه ۲۹ کشوری است که با سودآور کرد اقتصاد زرشک تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: خانوارهای روستایی استان ماهیانه به صورت میانگین سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد دارند در حالی که در کشور این میزان پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: باید از گوهرهای ناب خراسان جنوبی از جمله زرشک، زعفران و عناب استفاده کنیم چرا که اقتصاد خراسان جنوبی، کشاورزی پایه است.

وی با اشاره به اینکه باید به سمت تکمیل زنجیره ارزش محصولات مزیت دار خراسان جنوبی از جمله زرشک حرکت کنیم، افزود: جشنواره زرشک در این زمینه کمک کار خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: جشنواره ملی زرشک فرصت‌های بی نظیری در بخش سرمایه گذاری بسیاری فراهم خواهد کرد.