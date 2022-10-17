به گزارش خبرنگار مهر، داوود یحیایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی منابع طبیعی سمنان با اشاره به تقاضای مردم مهدی شهر برای بروز خسارات به مناطق مسکونی در منطقه اطاق سرای این شهرستان، تاکید کرد: مطالعات انجام دیوار ساحلی در این منطقه انجام شد.

وی با بیان اینکه دیوار ساحلی از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به میزان ۳۰۰ متر اجرا شد، افزود: مدیریت سیلاب و جلوگیری از وارد شدن خسارت به مناطق مسکونی هدف این طرح است همچنین علاوه بر ایمن سازی مناطق مسکونی در این منطقه چهار سازه سنگ و ملات با حجم دو هزار و ۲۷۰ متر مکعب در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان اجرا شد.

رئیس اداره آبخیزداری و حفاظت اداره کل منابع طبیعی سمنان با بیان اینکه این عملیات با توجه به بروز خسارات سیلاب و درخواست‌های مکرر مردمی مبنی بر لزوم مدیریت روان آب‌ها اجرا شد، تاکید کرد: حفظ و پایداری آب و خاک، افزایش ذخیره آب در حوزه آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک از مزیت‌های اجرای این دست طرح‌ها است.

یحیایی بیان کرد: تأخیر در روان آب‌ها و جلوگیری از سیل و تخریب مراتع و پوشش گیاهی از دیگر مزیت‌های اجرای طرح‌های آبخیزداری و مقابله با سیلاب‌ها است.