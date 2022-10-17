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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان:

ایران یکی از حادثه خیز ترین کشورهای جهان است

ایران یکی از حادثه خیز ترین کشورهای جهان است

اهواز- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: ایران یکی از حادثه خیز ترین کشورهای جهان است و هرساله شاهد وقوع حوادث و سوانح در مناطق مختلف کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شعبانی ظهر امروز دوشنبه در مراسم اجرای مانور زلزله در خانه‌های هلال خوزستان بیان کرد: این مانورها با هدف افزایش تاب‌آوری و ارتقای دانش و مهارت اعضای خانه‌های هلال برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از زلزله در خانه‌های هلال اجرا شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان افزود: مانورها در فازهای پناهگیری در داخل و محوطه بیرونی ساختمان‌ها، خروج ایمن و اضطراری، بررسی ساختمان از نظر ایمنی بعد از وقوع زلزله فرضی، امداد رسانی به حادثه دیدگان احتمالی، شناسایی تفاوت بین خطرها و حوادث، حمل مصدوم، شناسایی نقاط ایمن، انجام عملیات نجات و بازگشت به وضعیت عادی به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: ایران یکی از حادثه خیز ترین کشورهای جهان است و هرساله شاهد وقوع حوادث و سوانح در مناطق مختلف کشور هستیم که خسارت‌های جانی و مالی فراوانی را به وجود می‌آورد و این امر موجب ایجاد نگرانی و تشویش در سطح جامعه شده است.

شعبانی اظهار کرد: برای پیشگیری از وقوع خسارات جانی، روانی و مالی این حوادث باید برنامه‌ای جامع و منظم تدوین و اجرا کرد؛ ما با اجرای مانورهای آمادگی در برابر زلزله تلاش می‌کنیم تا گامی در راستای افزایش سطح آمادگی جامعه در این زمینه برداریم.

کد مطلب 5610930

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