۸۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۴۴ هزار و ۵۲۵ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۶۰ هزار و ۷۸۰ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۱۹ هزار و ۸۰ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۲ هزار و ۸۲۸ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ۴۲۵ هزار و ۴۴۵ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۷ هزار و ۹۵۲ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۸۱ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۲۹۵ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۳۰ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، یک مورد فوت ناشی از کووید ۱۹ در فارس گزارش شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۱۶۱ نفر رسیده است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۵۲ هزار و ۵۹ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۸۱ هزار و ۹۸۵ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۴ هزار و ۳۲۲ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۴۱ هزار و ۱۷۱ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۰۶ دوز نوبت سوم و ۱۳۱ هزار و ۵۸۶ دوز یادآور واکسن بوده است.