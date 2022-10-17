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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۱

مدیرکل فرودگاه‌های بوشهر:

تمرین طرح اضطراری در فرودگاه بوشهر برگزار می‌شود

تمرین طرح اضطراری در فرودگاه بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- مدیرکل فرودگاه‌های بوشهر گفت: تمرین طرح اضطراری، فردا با همکاری دستگاه‌های مختلف در فرودگاه شهدای بوشهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال دهقان منشادی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تمرین کامل اضطراری در همه فرودگاه‌های کشور هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود اظهار داشت: بر همین اساس، فردا (سه‌شنبه بعدازظهر ۲۶ مهر)، این تمرین در فرودگاه شهدای بوشهر برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های بوشهر افزود: تمام سازمان‌های حوزه امداد و نجات، از جمله آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر، مدیریت بحران استانداری، فرمانداری، و نهادهای امنیتی- انتظامی - نظامی، در این تمرین شرکت دارند.

وی با بیان اهداف این تمرین گفت: هدف از انجام این تمرین، ایجاد هماهنگی و همبستگی بین نهادهای امدادرسان و تمرین آمادگی لازم برای روبه‌رو شدن با حوادث احتمالی است

دهقان بیان کرد: در این تمرین، پس از ایجاد آتش کنترل شده، خودروهای آمبولانس، آتش‌نشانی به سمت فرودگاه حرکت می‌کنند و آن را مهار می‌کنند

وی گفت: در این ارتباط با اطلاع‌رسانی به مردم از آنان خواست می‌شود که نگران نباشند.

کد مطلب 5610958

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