به گزارش خبرنگار مهر، کمال دهقان منشادی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تمرین کامل اضطراری در همه فرودگاه‌های کشور هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود اظهار داشت: بر همین اساس، فردا (سه‌شنبه بعدازظهر ۲۶ مهر)، این تمرین در فرودگاه شهدای بوشهر برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های بوشهر افزود: تمام سازمان‌های حوزه امداد و نجات، از جمله آتش‌نشانی، اورژانس، هلال احمر، مدیریت بحران استانداری، فرمانداری، و نهادهای امنیتی- انتظامی - نظامی، در این تمرین شرکت دارند.

وی با بیان اهداف این تمرین گفت: هدف از انجام این تمرین، ایجاد هماهنگی و همبستگی بین نهادهای امدادرسان و تمرین آمادگی لازم برای روبه‌رو شدن با حوادث احتمالی است

دهقان بیان کرد: در این تمرین، پس از ایجاد آتش کنترل شده، خودروهای آمبولانس، آتش‌نشانی به سمت فرودگاه حرکت می‌کنند و آن را مهار می‌کنند

وی گفت: در این ارتباط با اطلاع‌رسانی به مردم از آنان خواست می‌شود که نگران نباشند.