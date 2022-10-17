به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده رئیس ستاد مرکزی یوم الله ۱۳ آبان عصر امروز (دوشنبه) در سومین نشست هماهنگی ستاد مرکزی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و یوم الله سیزده آبان، اظهار داشت: ۱۳ آبان امسال بعد از حوادث اخیری که پشت سر گذاشتیم انجام خواهد شد و قطعاً این روز مانند ۹ دی در یاد و خاطره‌ها خواهد ماند که البته به همت ما و همه دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند بستگی دارد.

وی عنوان کرد: ۱۳ آبان، امسال باید پاسخ محکمی از طرف ملت ایران به سیاست‌های شیطانی آمریکا و برخی فریب خوردگان باشد. ۱۳ آبان به حول قوه الهی پاسخ «ایران قوی» به آمریکا و صهیونیست‌ها و در راستای خنثی کردن توطئه‌های آنها خواهد بود و پاسخ قاطعی به رئیس جمهور منفور آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیست‌ها داده می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی یوم الله ۱۳ آبان افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا خواهد بود و روز تاریخی هماوردی ملت ایران به سیاست‌های یکجانبه گرایی آمریکا و مُهر بطلانی بر قدرت نمایی آمریکا در منطقه و جهان است. نفرت آمریکایی‌ها از ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی در کلمات و گفتارشان به وضوح دیده می‌شود. بعد از این واقعه بود که برخی جرأت کردند پرچم آمریکا را به آتش کشیدند.

جلال زاده تصریح کرد: ما نقشه جهانی را تغییر دادیم. اصل دعوا هم این است که ملت ایران مسیر دیگری را برای توسعه و استقلال طلبی خود به کار گرفتند.‌

وی خاطرنشان کرد: برخی اغتشاشات اخیر را حرکتی آفندی، تحلیل می‌کنند در صورتی که این حرکات یک حمله پدافندی است. اگر به اتفاقات منطقه توجه داشته باشیم متوجه می‌شویم آمریکا پدافندِ آفند جمهوری اسلامی و انفعال آنها بوده است.

رئیس ستاد مرکزی یوم الله ۱۳ آبان بیان کرد: اینترنشنال که با نفرت و کینه علیه مردم ایران صحبت می‌کند نشان می‌دهد یک جا ضربه را محکم خورده‌اند. جمهوری اسلامی در جایگاه خود ضربات را زده است.

جلال زاده اضافه کرد: البته ما نباید بهانه به دست دشمن بدهیم و ایرادات خود را به جایی برسانیم که به مشکل تبدیل شود. ملت ایران نجیب هستند. ان شاء الله در ۱۳ آبان امسال باید بار دیگر قدرت ملت ایران را به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بچشانیم.

وی گفت: در نشستی مطلبی از من به نادرستی نقل شده بود. گفته بودند جلال زاده گفته است اینترنت را قطع کنید، اینترنت را وصل کنید. گفته بودم شما که نگران قطع اینترنت هستید، تبلیغ «کوکتل مولوتوف»، سلاح سرد و گرم و چگونه آسیب زدن به دستگاه‌های نظامی را پخش نکنید، اینترنت خود به خود وصل می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی یوم الله ۱۳ آبان گفت: آموزش و انتشار این موارد در تمام دنیا جرم است. آن روز شخصی می‌گفت با «آی پی» ترکیه و امارات وارد اینستاگرام شوید، همین تصاویر که در ایران می‌گذارند آنجا پاک می‌شود. اما اینها در فضای ایران تمام مناسبات خود را بی‌خیال شدند، از این رو همه اینها پدافندی است و نشان از ضربات متعددی است که خورده‌اند.

جلال زاده گفت: در نزدیک به ۹۰۰ شهر مراسم ۱۳ آبان را برگزار خواهیم کرد. دشمن امسال در مدارس ما تور پهن کرده است و از ۱۱۴ هزار مدرسه جمعاً ۱۲۰ مدرسه آلوده به این کار شدند.