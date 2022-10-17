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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۸

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:

باند سرقت در کرمان متلاشی شد

باند سرقت در کرمان متلاشی شد

کرمان - فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از متلاشی شدن باند سرقت در کرمان خبر داد.

سرهنگ مهدی پور امینایی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در پی گزارش‌هایی از سرقت در شهرستان کرمان طرح ویژه در خصوص شناسایی سارقان در دستور کار قرار گرفت و در نهایت پس از پیگیری‌های مستمر یک باند سرقت در کرمان شناسایی شد.

وی با اشاره به دستگیری ۷ نفر در این زمینه عنوان کرد: اعضای این باند ۴۴ مورد سرقت انجام داده‌اند.

پور امینایی گفت: برخورد با عوامل نا امنی و سرقت و هر گونه شرارت در دستور کار جدی قرار دارد و با عوامل بروز نا امنی به شدت برخورد می‌شود.

وی از تحویل این سارقان به دستگاه قضائی خبر داد و گفت: از مردم نیز می‌خواهیم در صورت مشاهده رفتار مشکوک مراتب را فوراً به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 5610978

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