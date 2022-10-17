طرح فراز در ۱۲۰۰ هکتار از تاکستان های زنجان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر مهاجری با بیان اینکه طرح «فراز» از جمله طرح‌های استراتژیک محسوب می‌شود، گفت: برای اجرای طرح فراز در باغ‌های جوان انگور تا سال گذشته به ازای هر هکتار ۵۵ میلیون تومان تسهیلات به تاک داران پرداخت می‌شود.

وی افزود: امسال هزار و ۲۰۰ نفر متقاضی اجرای این طرح در تاکستان های خود هستند که در صورت تخصیص اعتبار تسهیلات پرداخت خواهد شد.

مهاجری افزود: طرح فراز از جمله طرح‌های استراتژیک محسوب می‌شود که از سال ۹۷ این طرح با عنوان نوسازی تاکستان‌های استان در حال اجرا است.



مسئول تسهیلات و سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از بهره‌برداران این محصول عنوان کرد: از سال ۱۳۹۷ حمایت‌هایی از سوی دولت به ویژه پرداخت تسهیلات بلاعوض با مبالغ متفاوت برای هر هکتار به بهره‌برداران پرداخت کرده‌ایم.



مهاجری افزود: حرکت آسان ادوات کشاورزی، مصرف بهینه آب، کاهش رویش علف‌های هرز و تسهیل در مبارزه با آفات از مزایای داربستی کردن است.

وی ادامه داد: ۱۵ هزار هکتار باغ انگور در استان زنجان وجود دارد و در امسال پیش بینی می‌شود ۱۵۹ هزار تن انگور در استان تولید شود.