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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد؛

شناسایی ۲ بیمار تنفسی در کرمان/ انجام آزمایش از بیماران بستری

شناسایی ۲ بیمار تنفسی در کرمان/ انجام آزمایش از بیماران بستری

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تنها از بیماران بستری آزمایش آنفلوانزا گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صحبتی از وجود موجی از بیماری تنفسی در کرمان خبر داد و گفت: تا کنون دو مورد بیمار مبتلا به آنفلوانزا در کرمان بستری شده‌اند و خوشبختانه تا کنون کسی از این ویروس در کرمان فوت نکرده است.

وی گفت: از گروه‌های پر خطر می‌خواهیم نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند ضمن اینکه واکسن رایگان برای گروه‌های خاص تأمین و توزیع شده است و از سایر افراد هم می‌خواهیم واکسن را از داروخانه‌ها تهیه کنند.

وی افراد سالمندان و خانم‌های باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای را از جمله افرادی دانست که توصیه می‌شود واکسن آنفلوانزا تزریق کنند.

وی با توجه به شیوع بیماری‌های تنفسی در فصل سرد سال از مردم خواست دستور العمل های بهداشتی را رعایت کنند.

کد مطلب 5611033

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