به گزارش خبرنگار مهر، حمید افضلی بعدازظهر دوشنبه در نخستین همایش موکب داران ۴ استان شمالی (مازندران، گیلان، گلستان وسمنان) که به میزبانی ستاد بازسازی عتبات عالیات و موکب شهدای مدافعان حرم شهرستان آمل برگزار شد، گفت: این اقدام در راستای افزایش اشتراک‌های دو کشور برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر و همدلی و کاهش حساسیت‌ها در اربعین عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه باید جایگاه میزبانی عراقی‌ها را قدر بدانیم و اینکه تصور نشود ایرانی‌ها خواهان میزبانی یک طرفه از زائران در اربعین حسینی هستند، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود دست کم ۵۰۰ تا ۷۰۰ موکب برای خدمات اسکان، تغذیه و درمانی در اربعین سال آینده به صورت مشترک در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مسیر این شهرها و مرزها برپا و به زائران خدمات رسانی شود.

دبیرستاد مرکزی اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور ادامه داد: برای اربعین سپری شده امسال، حدود ۳ هزار موکب درخواست صدور پروانه فعالیت داده بودند که درنهایت دو هزار ۸۳۴ موکب در اربعین امسال در مسیر استان‌های هم مرزبا عراق، داخل کشور عراق به زائران ایرانی اربعین وزائران خارجی کهاز کشورهای همسایه از کشورمان به عراق سفر کرده بودند، خدمات رسانی کردند.

۳ میلیون و۳۰۰ هزار ایرانی زائر اربعین شدند

افضلی، شمار زائران اربعین امسال که از مرزهای زمینی و هوایی امسال به کشور عراق برای مراسم اربعین شرکت کرده بودند، را ۳ میلیون و۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد و افزود: این شمار در مقایسه با دو سال گذشته که به علت تشدید بیماری کرونا، با محدودیت زیادی مواجه بود، افزایش قابل توجهی داشت.

وی اضافه کرد، علاوه براین، امسال باز بازگشایی سه مرز زمینی تمرچین در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی، مرز باشماق در شهرستان مریوان استان کردستان و مرز خسروی در استان کرمانشاه، روند خروج زائران تسهیل شده بود.

افضلی اظهار کرد: امسال و بنا به اعلام موکب‌های اربعین، بیش از ۱۰۷ میلیون وعده غذایی در این ایام در مسیرهای برپایی موکب ها در داخل ایران و مسیرهای مرزها تا کربلای معلی به زائران خدمات رسانی شد.

حفظ مردمی نگه داشتن موکب ها

دبیرستاد مرکزی اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، یکی از برنامه‌های جدی این ستاد را حفظ و مردمی اداره شدن موکب ها بیان وتاکید کرد، پس از بررسی تجارب سال‌های گذشته و بر اساس نتایج مطالعات آسیب‌شناسی عملکرد موکب‌ها، در حال تدوین شاخص‌های استاندارد برای موکب‌ها با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات آن‌ها هستیم.

افضلی افزود: شاخص‌هایی مانند بهره‌مندی از تجهیزات سرمایشی و تهویه مطبوع، تغییر الگوی طبخ و توزیع غذا، نماکاری و معماری ایرانی و اسلامی با بهره‌مندی از تزئینات ساده و به دور از تجملات، امکانات بهداشتی مطلوب، آداب مهمانداری ویژه خادمان موکب‌ها و… ازجمله مواردی است که در فرآیند تدوین استاندارد خدمات موکب‌ها در دستور کار برای سال‌های آینده قرار دارد.