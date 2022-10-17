تقویت اندیشه انقلابی و روحیه جهادی راهکار عبور از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست با رزمندگان پیشکسوت استان بوشهر بر لزوم تقدیر از پیشکسوتان جهاد و شهادت تاکید کرد و اظهار داشت: این عزیزان، جوانی و عمر خود را در راستای دفاع از خاک و ناموس کشور و پاسداری از نظام اسلامی صرف کردند و شایسته بهترین تقدیر هستند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه انسجام بخشی به نیروهای انقلابی در راستای تقویت حوزه ارزشی امری لازم و ضروری است، افزود: همه باید در این مسیر اهتمام ورزند.

وی با اشاره به توفیقات نظام اسلامی در جبهه مقاومت خاطر نشان کرد: شکل‌گیری محور مقاومت با تلاش‌های سردار سلیمانی و با مدیریت عالمانه مقام معظم رهبری، سبب اقتدار و عزت ایران در جهان شده است.

محمدی‌زاده با بیان اینکه تقابل حق و باطل از ابتدای تاریخ بشریت بوده است گفت: امروز نیز تقابل نظام اسلامی با استکبار گران در واقع تقابل جبهه حق و باطل و به فضل خدا پیروزی با جبهه حق است.

استاندار بوشهر با اشاره به حوادث اخیر در کشور یادآور شد: حوادث کنونی نوعی جنگ ترکیبی توسط دشمنان است که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و دیگر حوزه‌ها طراحی شده است و باید با اندیشه انقلابی و روحیه جهادی به مقابله با دشمن پرداخت.

محمدی‌زاده با اشاره به آرامش و امنیت استان افزود: با تلاش منسجم نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی، استان بوشهر از لحاظ امنیتی در شرایط مناسبی به سر می‌برد.