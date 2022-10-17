تائید صلاحیت نیروهای مورد استفاده در مدارس غیر دولتی مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل شاه آبادی فراهانی در اولین جلسه فصلی شورای هماهنگی مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی کشور در شیراز، اظهار کرد: تصویب قوانین و اصلاح موارد درخواستی زمان بر و نیازمند پیگیری است.

وی بر اجرای دقیق قانون تاکید کرد و افزود: بخش عمده ای از قوانین با استفاده از پیشنهادات مدیران و مسئولین مدارس و مراکز غیر دولتی اصلاح شده است.

شاه آبادی فراهانی تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم همواره بر تقویت مشارکت‌ها تاکید و بر اداره امور مدارس از سوی مردم مصر هستند.

وی ادامه داد: ارتقای آگاهی متصدیان بخش‌های مختلف مدارس و مراکز غیردولتی از قوانین و مقررات مرتبط با این نوع مدارس، امری ضروری است که باید به آن پرداخته شود.

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تعیین نرخ شهریه بر عهده سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است و هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند در این خصوص مداخله کند.

شاه آبادی فراهانی خاطرنشان کرد: در خصوص تسهیلات امسال حدود ۴۲ میلیارد وام در مدارس غیر دولتی توزیع شده است اما در خصوص مراکز غیر دولتی مجاز نبودیم.

وی در مورد ابلاغ همکاران گفت: تا کنون تعدادی از ابلاغ‌ها صادر و مابقی ابلاغ‌ها نیز به زودی صادر می‌شود.

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اعضای شورای هماهنگی مدارس غیردولتی باید مراکز غیر مجازی را که همچنان فعالیت می‌کنند، رصد و مراتب را به سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گزارش کنند.

شاه آبادی فراهانی افزود: در گزینش نیرو ویژه مدارس غیر دولتی باید نهایت دقت صورت گیرد تا افراد دارای صلاحیت وارد این مدارس شوند.