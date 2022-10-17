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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش:

تائید صلاحیت نیروهای مورد استفاده در مدارس غیر دولتی مهم است

تائید صلاحیت نیروهای مورد استفاده در مدارس غیر دولتی مهم است

شیراز - سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: گزینش نیروی ویژه مدارس غیر دولتی باید با نهایت دقت انجام شود تا افراد دارای صلاحیت وارد این مدارس شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل شاه آبادی فراهانی در اولین جلسه فصلی شورای هماهنگی مؤسسان مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی کشور در شیراز، اظهار کرد: تصویب قوانین و اصلاح موارد درخواستی زمان بر و نیازمند پیگیری است.

وی بر اجرای دقیق قانون تاکید کرد و افزود: بخش عمده ای از قوانین با استفاده از پیشنهادات مدیران و مسئولین مدارس و مراکز غیر دولتی اصلاح شده است.

شاه آبادی فراهانی تصریح کرد: دولت مردمی سیزدهم همواره بر تقویت مشارکت‌ها تاکید و بر اداره امور مدارس از سوی مردم مصر هستند.

وی ادامه داد: ارتقای آگاهی متصدیان بخش‌های مختلف مدارس و مراکز غیردولتی از قوانین و مقررات مرتبط با این نوع مدارس، امری ضروری است که باید به آن پرداخته شود.

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: تعیین نرخ شهریه بر عهده سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است و هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند در این خصوص مداخله کند.

شاه آبادی فراهانی خاطرنشان کرد: در خصوص تسهیلات امسال حدود ۴۲ میلیارد وام در مدارس غیر دولتی توزیع شده است اما در خصوص مراکز غیر دولتی مجاز نبودیم.

وی در مورد ابلاغ همکاران گفت: تا کنون تعدادی از ابلاغ‌ها صادر و مابقی ابلاغ‌ها نیز به زودی صادر می‌شود.

سرپرست اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: اعضای شورای هماهنگی مدارس غیردولتی باید مراکز غیر مجازی را که همچنان فعالیت می‌کنند، رصد و مراتب را به سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گزارش کنند.

شاه آبادی فراهانی افزود: در گزینش نیرو ویژه مدارس غیر دولتی باید نهایت دقت صورت گیرد تا افراد دارای صلاحیت وارد این مدارس شوند.

کد مطلب 5611050

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