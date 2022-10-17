۱۰۶ بیمار کرونایی در مراکز درمانی گلستان بستری هستند

سعید گل فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از مجموع ۱۰۶ بیمار کرونایی بستری در گلستان، ۲۶ بیمار به دلیل بد حال بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: تعداد ۱۰ نفر از بیماران به سبب وخامت بیماری با دستگاه ونتیلاتور (تنفس مصنوعی) به حیات خود ادامه می‌دهند.

وی ادامه داد: آمار بیماران امروز نسبت به دیروز دو نفر بیشتر شده است.

گل فیروزی بیان کرد: بر اساس آخرین رنگبندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۱ شهرستان گلستان در وضعیت زرد کرونایی و سه شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

وی گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۲۴ هزار دوز واکسن کرونا در نوبت اول تزریق شده که این عدد برای نوبت دوم یک میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۶۳ نفر معادل ۸۶.۱ درصد اراد واجد شرایط است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: استقبال مردم گلستان برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا به نسبت نوبت‌های اول و دوم کمتر است به طوری که تاکنون ۵۵۷ هزار و ۵۱۶ نفر معادل ۴۱.۹ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال و ۳۶.۵ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال این نوبت را دریافت کردند.