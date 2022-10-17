قیمت گذاری دستوری چالش فراروی صنایع غذایی و دارویی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید باقری عصر دوشنبه در آئین تقدیر از واحدهای نمونه صنایع غذایی و دارویی با بیان اینکه روز جهانی غذا روز همدردی با گرسنگان است، محصول بهتر، تغذیه بهتر، زیستگاه بهتر و زندگی را شعار امسال روز جهانی غذا ذکر کرد.

وی با اشاره به تقسیم بندی واحدهای تولیدی به ۹ گروه غذایی و دارویی از جمله لبنیات، نوشیدنی‌ها، کنسرو، صنایع بسته بندی و غیره افزود: در این مراسم ۹ شرکت برتر کیفی و هشت کارشناس کنترل کیفی تقدیر می‌شود.

وی ادامه داد: ۴۱ شرکت و ۳۶ کارشناس نمونه به انجمن معرفی شدند و در مجموع با امتیازدهی توسط دستگاه‌های مختلف نظارتی و مشارکت بیش از هزار نفر از متخصصان نفرات برتر انتخاب شدند.

باقری یادآور شد: ۴۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به صنعت غذایی است و این صنعت ۵۰ درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است و این صنعت به صورت مستقیم با سفره مردم سروکار دارد.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران تصریح کرد: بیشترین فشارها برای صنایع غذایی است و اقتصاد دستوری تبعات زیادی برای آن ایجاد کرده است و قیمت گذاری دستوری، حذف ارز ترجیهی و حمایت نکردن بانک‌ها از چالش‌ها است.

وی افزایش سرسام آور قیمت مواد تولیدی را از دیگر چالش‌ها ذکر کرد.