صنایع تبدیلی و تکمیلی در مازندران توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عنایتی عصر دوشنبه در همایش روز جهانی غذا به شرایط جهانی در حوزه امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: امنیت غذایی جزو مؤلفه‌های مهم اقتدار به شمار می‌رود و باید غذای کافی و سالم در اختیار جامعه قرار دهیم.

وی گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه غذا استانداردسازی و بهداشت است و باید شرایط دینی و شرعی را در این زمینه رعایت کنیم و این مسئله در دستور کار سیاستمداران و واحدهای تولیدی قرار دارد.

وی افزود: بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود و از نظر ضریب امنیت غذایی رده بالایی داریم و بخشی از محصولات به کشورهای مختلف صادر می‌شود و مازندران به دلیل شرایط اکولوژیکی وطبیعی جزو استان‌های برتر تولیدات غذایی و کشاورزی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار اینکه بالای ۷.۶ درصد تولیدات کشاورزی کشور در استان تولید می‌شود، گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان وجود دارد که زنجیره ارزش را کامل کرده‌اند.

عنایتی با بیان اینکه مازندران مزیت‌های زیادی در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی دارد، گفت: صنایع غذایی مازندران در کشور و دنیا صاحب نام است و در زمینه زنجیره صنایع گوشت سفید و مرغ نیز جزو نادرترین استان‌های کشور هستیم.

وی برنج مازندران را جزو باکیفیت ترین محصولات دنیا برشمرد و گفت: مازندران در تولید گیاهان دارویی نیز شرایط خوبی دارد و باید بتوانیم محصولات کیفی تولید کنیم از این رو توسعه صنایع تبدیلی و تولیدی در استان ضرورت دارد.