خط تولید انواع روغن نباتی در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیرهوشنگ بیرشک عصر دوشنبه در آئین تقدیر از واحدهای نمونه صنایع غذایی و دارویی مازندران با بیان اینکه کشت دانه‌های روغنی در مازندران جواب می‌دهد، اظهار داشت: مازندران نسبت به استان‌های دیگر در این زمینه مزیت‌های فراوانی دارد.

وی افزود: در سال جاری به این توفیق دست یافتیم تا خط تولید انواع روغن نباتی در کشور احداث شود و این اقدام در توسعه و رونق این صنعت تأثیر بسزایی دارد.

مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران نیز با بیان اینکه وظیفه هر کشوری ایجاد امنیت است، گفت: نقش پدافند غیرعامل در امنیت غذایی بسیار مؤثر و برجسته است.

وی تصریح کرد: اگر امنیت اقتصادی نداشته باشیم، دستیابی به امنیت غذایی ممکن نیست و برای دستیابی به این هدف باید نیازمندی‌های فراروی تأمین شود.

دبیر انجمن صنایع روغن نباتی کشور با بیان اینکه دولت‌های ما دردسترس ترین کاری که انجام می‌دهند آن است که با قیمت گذاری دستوری سعی می‌کنند نرخ‌ها را تنظیم و کنترل کنند که اصولی نیست، گفت: تغییر این مسیر و شیوه امری ضروری به نظر می‌رسد.

رضوی با اشاره به اهمیت مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: مازندران نقش مهمتری در این سیستم دارد و باید تلاش بیشتری برای تقویت زیرساخت و تغییر رویه وضعیت موجود صورت گیرد.