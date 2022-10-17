به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش یک روزه که عصر دوشنبه در آمل پایان یافت، مدیران ستاد بازسازی عتبات عالیات به همراه مدیران موکب‌های اربعین استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان، دستاوردهای اربعین ۱۴۰۱ را تشریح و برای اربعین سال آینده تصمیم گیری کردند.

چهار استان مازندران، گیلان، گلستان و سمنان در مجموع بیش از ۱۲۰ موکب در مرز مهران، مسیرهای نجف، کربلا، سامرا و کاظمین در اربعین امسال در امر اسکان، تغذیه و درمانی به زائران ایرانی و خارجی خدمات رسانی کردند.

اسماعیل فدایی، مدیر موکب شهدای مدافعان حرم آمل در این مراسم گفت: با اعلام ستاد مرکزی اربعین و به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر موکب‌های اربعین برای ارائه خدمات بهتر در کشور عراق، به صورت منطقه‌ای تقسیم وحوزه بندی شدند.

وی افزود: در نخستین همایش و حوزه بندی صورت گرفته در سطح استان‌های شمالی، مدیران ستاد بازسازی عتبات عالیات به همراه مدیران موکب‌های اربعین به میزبانی ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران و شهرستان آمل و ستاد موکب شهدای مدافعان حرم آمل در این شهرستان تشکیل شد.

فدایی ادامه داد: این همایش به تدریج در دیگر استان‌های کشور نیز برگزار و تداوم برگزاری آن در ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران و نیز کاهش گلایه‌های مردمی منجر خواهد شد.

وی افزود: امسال و با کاهشی شدن بیماری کرونا استقبال ارادتمندان خاندان اهل بیت (ع) برای شرکت در مراسم اربعین چندین برابر شده بود و همین وضعیت باعث حجم بالای مسافران در مرزها و البته برخی گله مندی ها نیز به علت تأخیر در دریافت خدمات مورد نیاز شده بود.

مدیر موکب شهدای مدافعان حرم آمل ابراز امیداوری کرد: با برگزاری همایش‌های توجیهی و کم شدن، برخی نارسایی‌ها که در نشست‌ها بیان خواهد شد، با تصمیم‌های مدیران درسطح کلان، تا قبل از اربعین سال آینده به طور کامل برطرف و برنامه ریزی های هدفمندتری صورت گیرد.