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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۲

در آمل؛

همایش موکب داران اربعین استان‌های شمالی برگزار شد

همایش موکب داران اربعین استان‌های شمالی برگزار شد

آمل- نخستین همایش موکب داران چهار استان شمالی به میزبانی ستاد بازسازی عتبات عالیات و موکب شهدای مدافعان حرم شهرستان آمل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش یک روزه که عصر دوشنبه در آمل پایان یافت، مدیران ستاد بازسازی عتبات عالیات به همراه مدیران موکب‌های اربعین استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان، دستاوردهای اربعین ۱۴۰۱ را تشریح و برای اربعین سال آینده تصمیم گیری کردند.

چهار استان مازندران، گیلان، گلستان و سمنان در مجموع بیش از ۱۲۰ موکب در مرز مهران، مسیرهای نجف، کربلا، سامرا و کاظمین در اربعین امسال در امر اسکان، تغذیه و درمانی به زائران ایرانی و خارجی خدمات رسانی کردند.

اسماعیل فدایی، مدیر موکب شهدای مدافعان حرم آمل در این مراسم گفت: با اعلام ستاد مرکزی اربعین و به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر موکب‌های اربعین برای ارائه خدمات بهتر در کشور عراق، به صورت منطقه‌ای تقسیم وحوزه بندی شدند.

وی افزود: در نخستین همایش و حوزه بندی صورت گرفته در سطح استان‌های شمالی، مدیران ستاد بازسازی عتبات عالیات به همراه مدیران موکب‌های اربعین به میزبانی ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران و شهرستان آمل و ستاد موکب شهدای مدافعان حرم آمل در این شهرستان تشکیل شد.

فدایی ادامه داد: این همایش به تدریج در دیگر استان‌های کشور نیز برگزار و تداوم برگزاری آن در ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران و نیز کاهش گلایه‌های مردمی منجر خواهد شد.

وی افزود: امسال و با کاهشی شدن بیماری کرونا استقبال ارادتمندان خاندان اهل بیت (ع) برای شرکت در مراسم اربعین چندین برابر شده بود و همین وضعیت باعث حجم بالای مسافران در مرزها و البته برخی گله مندی ها نیز به علت تأخیر در دریافت خدمات مورد نیاز شده بود.

مدیر موکب شهدای مدافعان حرم آمل ابراز امیداوری کرد: با برگزاری همایش‌های توجیهی و کم شدن، برخی نارسایی‌ها که در نشست‌ها بیان خواهد شد، با تصمیم‌های مدیران درسطح کلان، تا قبل از اربعین سال آینده به طور کامل برطرف و برنامه ریزی های هدفمندتری صورت گیرد.

کد مطلب 5611094

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