رژیم صهیونیستی طرح تجارت هسته ای خود را به NSG تسلیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، این اقدام ممکن است تلاشهای آمریکا را در جهت استثنا قائل شدن برای هند و شرکت آن در چنین تجارت فناوری هسته ای ، پیچیده کند.

اسنادی که رئوس اصلی پیشنهاد رژیم اسرائیل را ترسیم می کند؛ در ماه مارس در بین 45 عضو گروه تهیه کنندگان هسته ای ( NSG ) و در روزهای اخیر در کنگره آمریکا توزیع شده و این در حالی است که دولت آمریکا تلاش می کند تا آخرین موانع را بر سر توافق هسته ای خود با هند بردارد.

کشورهایی همچون هند وپاکستان وهمچنین رژیم صهیونیستی معاهده ان پی تی (منع گسترش سلاحهای هسته ای) را امضا نکرده اند و نمی توانند در تجارت بین المللی فناوری هسته ای از جمله خرید راکتور، سوخت اورانیوم و یا کیک زرد شرکت کنند.

اسرائیل درباره سلاحهای هسته ای خود سیاست ابهام افکنی را دنبال کرده و وجود این سلاح ها را نه تایید و نه رد نکرده است. اما " ایهود اولمرت" نخست وزیر این رژیم چندی پیش به وجود این سلاح ها اعتراف کرد .طبق برآوردهای موجود ، این رژیم دارای 200 تا 400 کلاهک هسته ای در زرادخانه های مخوف خود است.

بر اساس طرح رژیم صهیونیستی، در بین کشورهایی که این معاهده را امضا نکرده اند، تنها هند و اسرائیل شایستگی تایید در گروه تهییه کنندگان هسته ای را دارند.

طرح اسرائیل 12معیار را پیشنهاد می دهد که تجارت هسته ای با کشورهایی را که عضو ان پی تی نیستند، فراهم می کند که یکی از آنها به موضع اسرائیل اشاره می کند و می گوید: به کشوری باید اجازه شرکت در تجارت هسته ای داده شود که حفاظت های فیزیکی محکم ، کنترل و اقدامهای حسابگرایانه ای را برای همه سلاح های هسته ای ، تاسیسات هسته ای ، ماده اصلی و ماده هسته ای خاص در خاک خود به اجرا در می آورد.

این درخواست رژیم اسرائیل درحالی صورت می گیرد که اخیرا " شیخ خالد بن احمد بن محمد ال خلیفه" وزیر امور خارجه بحرین گفت : منامه از رژیم اسرائیل می خواهد تاهمه تاسسیات هسته ای خود را تحت نظارت و سیستم بازرسی آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار دهد و به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای "ان پی تی" ملحق شود.