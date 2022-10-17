اتصال ۲۹۶۰ واحد صنعتی به شبکه گازرسانی کرمانشاه

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برنامه‌های تعمیراتی و نگهداری شرکت گاز استان کرمانشاه مشکلی برای تأمین گاز مصرفی مردم در فصل سرما ندارد.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۹۶۰ واحد صنعتی استان کرمانشاه به شبکه گازرسانی متصل هستند، افزود: ۱۱۴ واحد صنعتی دیگر نیز در حال اتصال به شبکه گازرسانی استان است.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: شرکت گاز استان کرمانشاه با گازرسانی به ۳۰ شهر و یک هزار و ۸۷۵ روستا درحال تداوم عملیات گازرسانی برای پوشش حداکثری گازرسانی است.

حسینی بیان کرد: امروز ضریب نفوذ گازرسانی شهری ۹۹.۶ و روستایی ۸۶.۱ است و با پایان عملیات گازرسانی به شهر ریجاب در پایان سال ضریب نفوذ شهری به ۹۹.۹ درصد خواهد رسید.

وی ادامه داد: عملیات گازرسانی به ۱۷۸ روستا هم اکنون درحال اجرا است و ۷۴ روستا در حال پیمان سپاری و ۲۱۳ روستا در حال طراحی است.