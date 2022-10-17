به گزارش خبرنگار مهر، عباس کلانتری، ظهر دوشنبه در نشست خبری همایش دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت مهدویت و شناخت آن اظهار کرد: همایش بین المللی دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور برای اولین بار در کشور و با شعار «گام دوم، گام آمادگی برای ظهور» به میزبانی دانشگاه یزد برگزار می شود.

رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: کانون های مهدویت یکی از تشکل های فعال در سطح دانشگاه ها هستند بنابراین با برگزاری اینگونه همایش ها، دانشگاه ها و دانشجویان می توانند به شناخت خوبی از کانون دست یابند.

وی با اشاره به محورهای همایش تصریح کرد: دانشگاه و آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، تمدن سازی اسلامی و رسالت های دانشگاه، انقلاب اسلامی و زمینه سازی ظهور سه محور اصلی همایش بین المللی دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور است.

کلانتری افزود: این همایش به صورت بین المللی با حضور پژوهشگران کشورهای مختلف همچنین تعدادی از دانشجویان و دبیران دانشگاه جامعه المصطفی و دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه یزد برگزار می شود.

رئیس دانشگاه یزد با اشاره به تاریخ برگزاری این همایش عنوان کرد: ۲۷ و ۲۸ مهر ماه با حضور ۴۵۰ نفر از کارشناسان مطرح فرهنگی و دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور برگزار می شود.

دبیر مجمع اندیشه راهبردی مهدویت نیز در این مراسم با اشاره به اهداف محتوایی این همایش گفت: اتفاقات میدانی و روایت ها، بیانگر نقش مهم انقلاب اسلامی در مسیر تمدن سازی اسلامی است.

محمد کریمی افزود: برای اولین بار در سطح کشور شاهد برگزاری اجتماع کاملی از دبیران کانون های مهدویت خواهیم بود که ۲۵۰ کانون مهدویت از ۲۵۰ دانشگاه کشور با حضور اساتید تراز ملی و بین المللی، در یزد گردهم می آیند.

محسن رفیعیان، معاون فرهنگی - اجتماعی دانشگاه یزد نیز با اشاره به نقش و جایگاه شهر یزد در کشور اظهار کرد: دانشگاه یزد یکی از مناسب ترین محیط های دانشگاهی است که توانست تمام افکار و سلایق را پوشش دهد و هر طیفی با هر سلیقه و عقیده ای، متناسب با فرهنگ دانشگاهی ابراز عقیده کند.