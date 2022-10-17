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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۵۴

رئیس دانشگاه یزد:

همایش دبیران کانونهای مهدویت دانشگاه‌های کشور در یزد برگزار میشود

همایش دبیران کانونهای مهدویت دانشگاه‌های کشور در یزد برگزار میشود

یزد- رئیس دانشگاه یزد از برگزاری همایش دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کلانتری، ظهر دوشنبه در نشست خبری همایش دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت مهدویت و شناخت آن اظهار کرد: همایش بین المللی دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور برای اولین بار در کشور و با شعار «گام دوم، گام آمادگی برای ظهور» به میزبانی دانشگاه یزد برگزار می شود.

رئیس دانشگاه یزد ادامه داد: کانون های مهدویت یکی از تشکل های فعال در سطح دانشگاه ها هستند بنابراین با برگزاری اینگونه همایش ها، دانشگاه ها و دانشجویان می توانند به شناخت خوبی از کانون دست یابند.

وی با اشاره به محورهای همایش تصریح کرد: دانشگاه و آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، تمدن سازی اسلامی و رسالت های دانشگاه، انقلاب اسلامی و زمینه سازی ظهور سه محور اصلی همایش بین المللی دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور است.

کلانتری افزود: این همایش به صورت بین المللی با حضور پژوهشگران کشورهای مختلف همچنین تعدادی از دانشجویان و دبیران دانشگاه جامعه المصطفی و دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه یزد برگزار می شود.

رئیس دانشگاه یزد با اشاره به تاریخ برگزاری این همایش عنوان کرد: ۲۷ و ۲۸ مهر ماه با حضور ۴۵۰ نفر از کارشناسان مطرح فرهنگی و دبیران کانون های مهدویت دانشگاه های کشور برگزار می شود.

دبیر مجمع اندیشه راهبردی مهدویت نیز در این مراسم با اشاره به اهداف محتوایی این همایش گفت: اتفاقات میدانی و روایت ها، بیانگر نقش مهم انقلاب اسلامی در مسیر تمدن سازی اسلامی است.

محمد کریمی افزود: برای اولین بار در سطح کشور شاهد برگزاری اجتماع کاملی از دبیران کانون های مهدویت خواهیم بود که ۲۵۰ کانون مهدویت از ۲۵۰ دانشگاه کشور با حضور اساتید تراز ملی و بین المللی، در یزد گردهم می آیند.

محسن رفیعیان، معاون فرهنگی - اجتماعی دانشگاه یزد نیز با اشاره به نقش و جایگاه شهر یزد در کشور اظهار کرد: دانشگاه یزد یکی از مناسب ترین محیط های دانشگاهی است که توانست تمام افکار و سلایق را پوشش دهد و هر طیفی با هر سلیقه و عقیده ای، متناسب با فرهنگ دانشگاهی ابراز عقیده کند.

کد مطلب 5611110

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