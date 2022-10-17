ایلام در تبدیل وضعیت ایثارگران وضعیت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز دوشنبه در نشست شورای راهبردی توسعه مدیریت استان، گفت: ایلام از نظر تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاه‌ها اجرایی با ۹۹.۹۷ درصد رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: ۲ هزار و ۱۸۰ نیروهای ایثارگر استان مشمول طرح تبدیل وضعیت هستند که از این میزان یک هزار و ۳۸۵ نفر در سامانه ثبت نام شدند و تعداد یک هزار ۳۸۱ نفر ثبت سامانه معادل ۹۹.۹۷ درصد نیروهای ایثارگر شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان تبدیل وضعیت شدند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در اسرع وقت پروسه اداری تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر را انجام دهند.

استاندار ایلام تاکید کرد: ایلام جزو اولین استان‌ها در ارتباط مسولیت اجرایی تبدیل وضعیت ایثارگران بند (د) قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پروسه تبدیل وضعیت نیروی ایثارگران شاغل در دستگاه‌های اجرایی شتاب گیرد، گفت: نشست شورای راهبردی توسعه مدیریت متفاوت با سایر جلسات است چراکه در ارتباط با پویایی دستگاه‌های اجرایی است که این ارزیابی یک رقابت سالم را بین دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: باید تفاوتی بین دستگاه‌های اجرایی پرکار و سایر دستگاه‌ها که کم کار هستند باشد و به همین دلیل هر سه ماه یک بار نتایج ارزیابی به دستگاه‌ها اعلام می‌شود و در پایان سال عملکرد کلی دستگاه‌ها اعلام می‌شود.

وی افزود: پس از چهار دوره ارزیابی, ارزیابی کلی دستگاه‌های اجرایی اعلام و دستگاه‌های برتر مشخص می‌شوند.