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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۰۷

به همت سپاه بجنورد؛

میز خدمت در ۳ روستای شهرستان بجنورد برگزار می‌شود

میز خدمت در ۳ روستای شهرستان بجنورد برگزار می‌شود

بجنورد- جانشین امور اقشار سپاه بجنورد از برگزاری میز خدمت با حضور مدیران دستگاه ها برای ۳ روستا این شهرستان خبر داد و گفت: این میز خدمت صبح فردا در مسجد روستای کلانتر اجرا می‌شود.

عباس جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعامل رو در رو مسئولان با مردم یکی از امور واجب است که باید بیش از پیش در جامعه رونق بگیرد.

جانشین امور اقشار سپاه بجنورد ادامه داد: خدمت رسانی کامل و جامع به مردم تنها با شنیدن صدای آن‌ها بدون هیچ واسطه‌ای ممکن است.

وی افزود: در این راستا صبح فردا، میز خدمت با حضور مدیران چند دستگاه اجرایی در روستاهای اترآباد، کلانتر و بوربور بجنورد برگزار خواهد شد.

جهانی گفت: در این میز خدمت مدیران دستگاه‌های آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و فرمانداری حضور خواهد داشت.

وی در پایان بیان کرد: این برنامه به صورت محوری در مسجد روستای کلانتر برگزار می‌شود.

کد مطلب 5611124

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