عباس جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعامل رو در رو مسئولان با مردم یکی از امور واجب است که باید بیش از پیش در جامعه رونق بگیرد.

جانشین امور اقشار سپاه بجنورد ادامه داد: خدمت رسانی کامل و جامع به مردم تنها با شنیدن صدای آن‌ها بدون هیچ واسطه‌ای ممکن است.

وی افزود: در این راستا صبح فردا، میز خدمت با حضور مدیران چند دستگاه اجرایی در روستاهای اترآباد، کلانتر و بوربور بجنورد برگزار خواهد شد.

جهانی گفت: در این میز خدمت مدیران دستگاه‌های آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و فرمانداری حضور خواهد داشت.

وی در پایان بیان کرد: این برنامه به صورت محوری در مسجد روستای کلانتر برگزار می‌شود.