قیمت زمین در شهرک صنعتی دشتی کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل اقتصادی شهرستان که با حضور معاون اقتصادی استاندار بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: این شهرستان یکی از قطب‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان و جنوب کشور است که نیازمند حمایت هستند.

وی افزود: در حال حاضر متقاضیان زیادی برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سطح شهرستان وجود دارد که نیاز پرداخت تسهیلات مورد نیاز هستند که انتظار داریم بانک‌های عامل همکاری لازم در این زمینه داشته باشند.

بحرانی بر ضرورت کاهش قیمت زمین در شهرک صنعتی این شهرستان تاکید کرد و گفت: انتظار داریم قیمت زمین در شهرک صنعتی کاهش پیدا کند تا شاهد حضور سرمایه گذاران در شهرستان باشیم.

وی همچنین بر حضور مستمر نمایندگان بنیاد علوی و بنیاد برکت در سطح شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: بخش خصوصی هیچ رغبتی برای فعال کردن پروژه‌های راکد در سطح شهرستان ندارند.