جمع آوری ۱.۵ میلیارد ریال کمک مردمی در طرح «مهر، بانی مهر»

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «مهر، بانی مهر» از آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه اجرا شده و تاکنون ادامه دارد.

وی افزود: این طرح با مشارکت خیرین استان کرمانشاه و با هدف تهیه و توزیع لوازم التحریر و کیف کمک‌های اولیه در بین دانش آموزان و مدارس مناطق کم برخوردار استان در حال اجرا است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه این کمک‌ها را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: طرح مهر، بانی مهر برای دومین سال متوالی در کشور برگزار شده و خیرین استان در این امر خیر و خداپسندانه همیشه همراه جمعیت هلال احمر بوده‌اند.

