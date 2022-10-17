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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خبر داد؛

جمع آوری ۱.۵ میلیارد ریال کمک مردمی در طرح «مهر، بانی مهر»

جمع آوری ۱.۵ میلیارد ریال کمک مردمی در طرح «مهر، بانی مهر»

کرمانشاه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از جمع آوری ۱.۵ میلیارد ریال کمک مردمی در طرح «مهر، بانی مهر» در این استان خبر داد.

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح «مهر، بانی مهر» از آغاز سال تحصیلی جدید همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه اجرا شده و تاکنون ادامه دارد.

وی افزود: این طرح با مشارکت خیرین استان کرمانشاه و با هدف تهیه و توزیع لوازم التحریر و کیف کمک‌های اولیه در بین دانش آموزان و مدارس مناطق کم برخوردار استان در حال اجرا است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه این کمک‌ها را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: طرح مهر، بانی مهر برای دومین سال متوالی در کشور برگزار شده و خیرین استان در این امر خیر و خداپسندانه همیشه همراه جمعیت هلال احمر بوده‌اند.
 

کد مطلب 5611133

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