  1. استانها
  2. مرکزی
۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۷

در اطلاعیه‌ای؛

هواشناسی مرکزی هشدار سطح زرد صادر کرد/ نفوذ هوای سرد به استان

هواشناسی مرکزی هشدار سطح زرد صادر کرد/ نفوذ هوای سرد به استان

اراک- هواشناسی استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از سرد شدن هوای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه مربوط به هشدار سطح زرد کشاورزی هواشناسی استان مرکزی با اشاره به نفوذ هوای سرد به جو استان زمان شروع این پدیده را شب سه‌شنبه ۲۶ مهرماه و زمان پایان آن را چهارشنبه ۲۷ مهرماه اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به دلیل ریزش هوای سرد، دمای هوا در برخی از مناطق استان به‌ویژه سردسیر و کوهستانی به زیر ۵ درجه سلسیوس خواهد رسید.

منطقه اثر این پدیده اراک، منطقه فرودگاه، آشتیان، امان‌آباد، تفرش، خنداب، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق‌آباد، فراهان، کمیجان و محلات اعلام شده است.

اثر این مخاطره احتمال خسارت به برخی محصولات زراعی و باغی حساس به دمای زیر ۵ درجه سلسیوس عنوان‌شده است.

به کشاورزان و باغداران توصیه‌شده است که نسبت به برداشت محصولات زراعی و باغی حساس پس از مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی و انتقال به انبارهای استاندارد اقدام کنند.

کد مطلب 5611140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها