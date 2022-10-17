هواشناسی مرکزی هشدار سطح زرد صادر کرد/ نفوذ هوای سرد به استان

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه مربوط به هشدار سطح زرد کشاورزی هواشناسی استان مرکزی با اشاره به نفوذ هوای سرد به جو استان زمان شروع این پدیده را شب سه‌شنبه ۲۶ مهرماه و زمان پایان آن را چهارشنبه ۲۷ مهرماه اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: به دلیل ریزش هوای سرد، دمای هوا در برخی از مناطق استان به‌ویژه سردسیر و کوهستانی به زیر ۵ درجه سلسیوس خواهد رسید.

منطقه اثر این پدیده اراک، منطقه فرودگاه، آشتیان، امان‌آباد، تفرش، خنداب، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، غرق‌آباد، فراهان، کمیجان و محلات اعلام شده است.

اثر این مخاطره احتمال خسارت به برخی محصولات زراعی و باغی حساس به دمای زیر ۵ درجه سلسیوس عنوان‌شده است.

به کشاورزان و باغداران توصیه‌شده است که نسبت به برداشت محصولات زراعی و باغی حساس پس از مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی و انتقال به انبارهای استاندارد اقدام کنند.