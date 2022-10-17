به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی بعد از ظهر دوشنبه در اولین جلسه نشست هم اندیشی معاونین عمرانی فرمانداری‌های شهرستان‌های استان که به ریاست وی و با حضور دکتر فانی مدیرکل دفتر فنی و میرزایی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری البرز برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را تعامل و هم افزایی میان صف و ستاد در اجرای هر چه مطلوب‌تر سیاست‌های دولت در حوزه امور عمرانی عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری اینگونه نشست‌ها علاوه بر تسهیل در امور اداری و عمرانی موجب می‌شود سیاست‌های دولت به درستی در سطح استان ساری و جاری می‌شود.

وی افزود: استانداری البرز به عنوان نهاد حاکمیتی استان نقش سیاست گذاری و نظارت بر اجرای صحیح آنها در سطح شهرستان‌های استان را بر عهده دارد. در این راستا فرمانداری‌های شهرستان‌های استان نیز باید با تبعیت از این رویه در سطح شهرستان‌ها با برگزاری مرتب جلسات و کارگروه‌های متناظر استانی زمینه‌های لازم به منظور ارائه خدمات کیفی به مردم و همچنین تعامل مناسب با دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان را فراهم کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بر ضرورت تقویت جایگاه معاونت عمرانی فرمانداری‌های شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت: بازنگری در چارت سازمانی فرمانداری‌های شهرستان‌های استان ضرورت انکارناپذیری است که توجه به آن می‌تواند موجب تقویت بدنه فنی و کارشناسی فرمانداری‌ها شده و پروژه‌های عمرانی شهرهای مختلف استان با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود.

این مسئول با اشاره به اینکه بخش اعظمی از اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان‌های استان مرتبط با حوزه عمرانی است، خاطر نشان کرد: فرمانداری‌ها علاوه بر تعامل و هم افزایی با نهادها و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی باید نقش حاکمیتی خود را در سطح شهرستان ایفا کنند تا استانداری بتواند در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و پیاده سازی سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقدامات لازم را انجام دهد.

افضلی تاکید کرد: تحقق این مهم می‌تواند موجب تقویت جایگاه معاونت عمرانی فرمانداری‌ها در سطح شهرستان‌ها شده تا بتوانند به درستی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

همایش شهرداران استان در البرز برگزار می‌شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در ادامه سخنان خود از برگزاری همایش استانی شهرداران شهرهای استان خبر داد و گفت: برگزاری این رویداد نقش مهمی در شناخت مسئولان از ظرفیت‌های مغفول و شناخت آنان به وظایف ذاتی خود می‌شود که بزودی به همت معاونت عمرانی استانداری برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: برگزاری مرتب جلسات کارگروه‌های متناظر استانی و همچنین ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته به معاونت عمرانی استانداری ضرورتی است که باید بیش از پیش مورد توجه فرمانداری‌ها قرار گیرد.

برش شهرستانی پروژه‌های عمرانی در استان لحاظ شود

افضلی در پایان سخنان خود بر ضرورت توجه معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان‌های استان بر توجه به برش شهرستانی پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان‌ها تاکید کرد و خواستار دقت نظر بیشتر فرمانداری‌ها به پروژه‌های مختلف شد.

گفتنی است در این نشست دکتر فانی مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک و همچنین میرزایی مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری نکاتی را مطرح و خواستار توجه معاونین عمرانی فرمانداری‌ها به برگزاری کارگروه‌های تخصصی و پیگیری مصوبات مربوطه شده و معاونین عمرانی فرمانداری شهرستان‌های استان نیز به بیان مشکلات و اقدامات صورت گرفته عمرانی در سطح شهرستان‌های استان پرداختند.