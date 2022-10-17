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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۳

در سراسر کشور؛

خانه‌های امن راه اندازی می‌شود/ حمایت از زنان در معرض خشونت

خانه‌های امن راه اندازی می‌شود/ حمایت از زنان در معرض خشونت

سمنان- سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی از راه‌اندازی خانه‌های امن توسط سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: جامعه هدف خانه امن را زنان در معرض خشونت تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدرهایی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح یک خانه امن بهزیستی در سمنان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه راه اندازی این دست زیرساخت‌ها در دستور کار بهزیستی کشور است، تاکید کرد: جامعه هدف خانه امن در واقع زنان در معرض یا آسیب دیده مورد خشونت خانگی هستند.

وی با بیان اینکه محور ایجاد این خانه‌ها پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در گروه هدف یا همان خانم‌های در معرض خشونت، محسوب می‌شود، افزود: افزایش حمایت اجتماعی و دسترسی به خدمات تخصصی، آموزشی و حمایتی اولویت بهزیستی در اجرای طرح است.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه خانم‌هایی که نیازمند دریافت خدمات تخصصی به صورت شبانه روزی و اقامتی هستند، می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند، بیان کرد: خدمات مددکاری و اجتماعی در این خانه‌های امن داده می‌شود.

حیدرهایی با بیان اینکه در این مراکز همچنین خدمات روانشناسی، حقوقی، آموزشی و حتی اشتغال زایی نیز به خانم‌های در معرض خشونت داده می‌شود، ابراز داشت: خانه امن سمنان که امروز افتتاح شد، بیست و نهمین خانه امن کشور است.

کد مطلب 5611146

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