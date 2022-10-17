به‌گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرزبان از اکران فیلم سینمایی امیرکبیر در خون به همت این اداره‌کل و دست‌اندرکاران فیلم خبر داد و گفت: اکران این فیلم همزمان با سالروز صدارت امیرکبیر روز پنجشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ در زادگاه او در روستای هزاوه انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با بیان اینکه این اثر ۵۰ دقیقه‌ای یک فیلم مستند سینمایی است، افزود: فیلم مستند امیرکبیر در خون روایت چهل روز از آخر عمر میرزا تقی فراهانی ملقب به «امیرکبیر» از زمان خلع صدارت ایشان از دربار شاه قاجار و عزیمت به شهر کاشان را در قالب تصویر و روایت، بیان می‌کند.

مرزبان افزود: فیلم مستند امیرکبیر در خون که به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هنرمند جوان؛ سجاد باغ‌شیخی در بناهای تاریخی شهرستان کاشان ساخته شده است و مجوز اکران در سینماهای کشور را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.

همچنین تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند امیرکبیر با اشاره به اینکه این فیلم در مدت زمان هفت ماه با تلاش هنرمندان کاشان در این شهرستان ساخته شد، گفت: در این فیلم روایتی و داستانی قسمت‌هایی از سندها و در بخش‌هایی نیز عکس‌ها به تصویر کشیده شده است.

باغ‌شیخی افزود: فیلم مستند امیرکبیر همزمان با سالروز قتل این بزرگمرد تاریخ ایران با حضور مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران رونمایی شد و اکران این اثر در سالروز صدارتش در خانه تاریخی امیر در روستای هزواه انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: فیلم مستند امیرکبیر در خون با روایت‌گری خسرو معتضد، کارشناس تاریخی و سیف الله امینیان، کارشناس میراث‌فرهنگی و تاریخی شهرستان کاشان انجام شده است.