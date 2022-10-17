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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۵

هم‌زمان با سالروز صدارت اکران می‌شود؛

هزاوه میزبان«امیرکبیر در خون»/روایت ۴۰ روز آخر عمر بزرگ‌مرد تاریخ

هزاوه میزبان«امیرکبیر در خون»/روایت ۴۰ روز آخر عمر بزرگ‌مرد تاریخ

اراک- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: هم‌زمان با سالروز صدارت امیرکبیر فیلم مستند «امیرکبیر در خون» در روستای هزاوه اکران خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرزبان از اکران فیلم سینمایی امیرکبیر در خون به همت این اداره‌کل و دست‌اندرکاران فیلم خبر داد و گفت: اکران این فیلم همزمان با سالروز صدارت امیرکبیر روز پنجشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ در زادگاه او در روستای هزاوه انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با بیان اینکه این اثر ۵۰ دقیقه‌ای یک فیلم مستند سینمایی است، افزود: فیلم مستند امیرکبیر در خون روایت چهل روز از آخر عمر میرزا تقی فراهانی ملقب به «امیرکبیر» از زمان خلع صدارت ایشان از دربار شاه قاجار و عزیمت به شهر کاشان را در قالب تصویر و روایت، بیان می‌کند.

مرزبان افزود: فیلم مستند امیرکبیر در خون که به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هنرمند جوان؛ سجاد باغ‌شیخی در بناهای تاریخی شهرستان کاشان ساخته شده است و مجوز اکران در سینماهای کشور را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است.

همچنین تهیه کننده و کارگردان فیلم مستند امیرکبیر با اشاره به اینکه این فیلم در مدت زمان هفت ماه با تلاش هنرمندان کاشان در این شهرستان ساخته شد، گفت: در این فیلم روایتی و داستانی قسمت‌هایی از سندها و در بخش‌هایی نیز عکس‌ها به تصویر کشیده شده است.

باغ‌شیخی افزود: فیلم مستند امیرکبیر همزمان با سالروز قتل این بزرگمرد تاریخ ایران با حضور مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران رونمایی شد و اکران این اثر در سالروز صدارتش در خانه تاریخی امیر در روستای هزواه انجام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: فیلم مستند امیرکبیر در خون با روایت‌گری خسرو معتضد، کارشناس تاریخی و سیف الله امینیان، کارشناس میراث‌فرهنگی و تاریخی شهرستان کاشان انجام شده است.

کد مطلب 5611156

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