ابرقدرت ها در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران تسلیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز دوشنبه در مراسم آغاز به کار سال تحصیلی جدید دانشگاه فرهنگیان ایلام اظهار کرد: اگر انسان مزه بندگی خدا را بچشد، از زندگی لذت خواهد برد، مسئولان و اساتید دانشگاه فرهنگیان برای پیوند جامعه دانشجویان و دانش آموزان با دین و ارتباط با خدا تلاش کنند.

وی گفت: دانشگاه فرهنگیان فرصت بزرگی برای خدمت کردن برای هدایت انسان‌ها و مسئولیت بزرگی است که خداوند در اختیار این قشر قرار داده است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: جنگ دنیا با کشور ما برای منحرف کردن افکار جامعه است، این همه هجمه و دروغ پردازی استکبار که امروز توسط دشمنان صورت می‌گیرد، فقط برای این است که می‌خواهیم بنده خدا باشیم.

حجت الاسلام کریمی تبار اضافه کرد: در سایه بندگی خداوند، ملت ایران بعد از حکومت طاغوت در دنیا عزت پیدا کرده است، در سایه این عزت امروز جمهوری اسلامی یک قدرت جهانی در همه عرصه‌ها است.

وی گفت: ایران قبل از انقلاب در اختیار آمریکایی در همه بخش‌ها قرار داشت، از کشور ما حق توحش می‌گرفتند، اما ما نه تنها اینها را کشور بیرون کردیم، بلکه امروز از کل منطقه همه بیرون کردیم.

وی گفت: اسلامی که امام راحل به ما معرفی کرد با سرعت در دنیا و حتی در خود آمریکا در حال حرکت و رشد است، انقلاب ما در دل دشمن در حال یارگیری است.



امام جمعه ایلام اضافه کرد: جبهه مقاومت به برکت انقلاب اسلامی شکل گرفته است و آمریکا را از عراق، افغانستان و سوریه بیرون می‌کند و صهیونیست‌ها را در فکر فرار فرو می‌برد، این اسلام حیات بخش، امیدآفرین، پویا و پیش برنده است، لذا دشمن می‌خواهد این انقلاب نباشد.

وی گفت: دشمن مانند مار زخمی است، فکر ایجاد ناامنی در کشور ما هستند، فکر می‌کنند با این حرکات می‌شود نظام و اهداف نظام را تغییر داد، ولی در برابر ملت ایران و هم رزم‌های شهدا که عاشق شهادت هستند، نمی‌توانند مقابله کنند.

حجت الاسلام کریمی تبار بیان کرد: این حرکات و رفتارها در حوادث اخیر نمی‌تواند نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهد، حتی ابرقدرت‌ها هم در مقابل نظام جمهوری اسلامی تسلیم شده‌اند.