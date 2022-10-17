۲۹ میلیارد تومان به حوزه ایثار و شهادت ایلام اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اظهار کرد: خوشبختانه در سطح استان توجه ویژه ای به یادمان شهدا و مقبره شهدای گمنام شده است.

وی اضافه کرد: یکی از این یادمان‌ها، یادمان شهدای گمنام در هلیلان بود که با اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیون تومان ساماندهی شد.

بهرام نیا افزود: بخشی زیادی از اعتبارات حوزه شهدا اعتبار نقدی است و ۱۰۰ درصد جذب خواهد شد.



استاندار ایلام با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم در حوزه ایثار و شهادت گفت: امیدواریم بتوانیم تحولی در حوزه ترویج و پاسداشت نام و یاد شهدا داشته باشیم.



وی همچنین با اشاره به تپه نور الشهدا شهر ایلام، اضافه کرد: شهرداری ایلام برای این یادمان متولی مشخص کند و با توجه به تامین برق آن، رفع مشکل آب آن نیز در دستور کار قرار گیرد.



بهرام نیا با بیان اینکه یادمان‌های شهدا جامعه مخاطب قابل توجه و زیادی دارند، عنوان کرد: ساماندهی یادمان‌ها و قبور شهدا اهمیت زیادی دارد و در دولت سیزدهم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

لزوم توجه ویژه به یادمان‌ها و المان‌های شهدا

وی با اشاره به تولید محتوا و فیلمنامه در صدا و سیما مرکزی ایلام در خصوص شهدا، تصریح کرد: این اقدام صدا و سیما در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بسیار ارزشمند است که برای تهیه این فیلم نیز استانداری ایلام کمک خواهد کرد.



استاندار ایلام با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به یادمان‌ها و المانهای شهدا، افزود: در این زمینه یادمان شهدای چوار برای ساماندهی به ورزش و جوانان واگذار شود.



وی با اشاره به یادمان شهدای چرداول نیز گفت: ساختمان و کل مجموعه و پروژه یادمان شهدای این شهرستان دارای ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، اما خود ساختمان سازه ۷۰ درصد پیشرفت دارد که باید با تزریق اعتبارات در اسرع وقت تکمیل شود.



استاندار ایلام در خصوص تکمیل راه ارتباطی یادمان شهدای چرداول، عنوان کرد: ۶۰۰ تن قیر برای کار آسفالت آن نیاز است که مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از طریق جهاد خودکفایی برای تکمیل این راه ارتباطی اهتمام جدی داشته باشد.



بهرام نیا همچنین در خصوص یادمان شهدای دره شهر، افزود: راه ارتباطی این مسیر به طول ۷۰۰ متر نیاز به اصلاح مسیر دارد که باید در اسرع وقت انجام شود.