کشف انواع سلاح و تجهیزات از اغتشاشگران در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجتبی فدا با اشاره به کشف انواع سلاح و تجهیزاتی از اغتشاشگران در اصفهان توسط سازمان اطلاعات سپاه، اظهار داشت: این تجهیزات شامل انواع سلاح‌های سرد، کوکتل مولوتوف، میخ‌های چند پرچ و چند وجهی و اسلحه دست ساز با فشنگ ساچمه‌ای از افرادی که مشغول آتش زدن و راه بندان و درگیری با نیروهای انتظامی و بسیج بودند، کشف شده است.

وی افزود افزود: این افراد با تفنگ‌های دست‌ساز ساچمه‌ای و تیراندازی‌های بی‌هدف به سمت مردم به دنبال پروژه کشته‌سازی و تحریک افکار عمومی بودند.

فدا با اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی را به جرم دفاع از تروریسم حذف می‌کنند، گفت: همان شبکه‌ها آموزش ساختن سلاح، تجهیزات، کوکتل مولوتوف، بسته‌های انفجاری و حتی فشنگ‌های ساچمه‌ای را در فضای مجازی به راحتی در دسترس قرار می‌دهند.

فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان گفت: اغتشاشگران سلاح دست‌ساز و ساچمه‌ای فلزی را در زیر لباس پنهان و در مکان‌های شلوغ استفاده و مردم را مجروح می‌کردند.