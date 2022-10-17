به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی در این زمینه افزود: از ابتدای فصل برداشت سیب تاکنون ۷۰ هزار تن از باغ‌های این شهرستان برداشت شده و پیش بینی می‌شود این مقدار امسال به بیش از ۹۰ هزار تن برسد.

وی اضافه کرد: در این شهرستان ۲۵ واحد سرخانه با ظرفیت نگهداری ۱۲۵ هزار تن، فعال هستند و تا پایان برداشت سیب، آماده دریافت محصول باغداران هستند.

کریمی در ادامه گفت: سیب تولیدی در این شهرستان که بیشتر در ۲ نوع «رد» و «گلدن» و سایر ارقام خارجی است بخاطر کیفیت مطلوب، قابلیت انبارداری و حمل و نقل، یکی از محصولات صادراتی به خارج از کشور به شمار می‌رود.

مسئول واحد باغبانی جهاد کشاورزی مهاباد در خصوص میزان باغ‌های سیب این شهرستان گفت: هم اکنون ۶ هزار و ۷۲۰ هکتار باغ سیب بارور و یک هزار ۲۲۱ هکتار باغ سیب غیرباور وجود دارد.