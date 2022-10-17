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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۰۵

بازرس کل استان ایلام:

سیاست سازمان بازرسی نظارت پیشگیرانه و کمک به مدیران است

سیاست سازمان بازرسی نظارت پیشگیرانه و کمک به مدیران است

ایلام-بازرس کل استان ایلام با اشاره به اینکه سیاست سازمان بازرسی نظارت پیشگیرانه و کمک به مدیران است، گفت: با کم کاری و ترک فعل مدیران برخورد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی عصر روز دوشنبه در نشست شورای اداری دهلران اظهار داشت: سیاست‌های سازمان بازرسی بر مبنای نظارت پیشگیرانه است، به مدیران برای موفقیت در جهت کسب رضایت مردم کمک و با کم کاری مدیران و ترک فعل آنها برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: سیاست سازمان بازرسی نظارت پیشگیرانه و کمک به مدیران برای جلب رضایت مردم و برخورد با کم کاری و ترک فعل مدیران است و مدیران نباید دچار روزمرگی شوند.

بازرس کل استان ایلام بحث تمرکز بر بازرس ی‌های مسئله محور اشاره کرد؛ گفت: مدیران از نظرات افراد صاحب نظر برای پیشبرد امور استفاده کنند، مردم را در پیشبرد امور سهیم کنند، مردمی سازی دولت و مشارکت آنها در امور را به جد مد نظر داشته و برنامه‌های خود قرار دهند.

اصلانی افزود: اصلانی افزود: باید فرهنگ قانون مداری، انتقاد پذیری و نظارت پذیری را تقویت کنیم، چراکه این مهم در کاهش بروز فساد بسیار تأثیرگذار است.

وی نظارت الکترونیک بر دستگاه‌های اجرایی را از دیگر مباحث دیگر عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید عملکردها، قوانین، مقررات، قراردادها و صورت وضعیت‌ها را در سامانه درج کنند و شفافیت مد نظر قرار دهند.

بازرس کل استان گفت: در کنار رویکرد نظارت پیشگیرانه و به هنگام و همین طور حمایت از مدیران پاکدست و انقلابی و با رویکرد برنامه ریزی مسئله محور رویکرد مبارزه با فساد در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: این سازمان با کمک مردم و مردمی سازی بحث نظارت و بازرسی را انجام می‌دهد و نتایج خوبی نیز از این رویه دریافت کرده است.

کد مطلب 5611235

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