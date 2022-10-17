حال تعداد ۹ بیمار کرونایی در قم وخیم است

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به بیست و پنجم مهرماه، ۳۸ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۰ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته فوتی ناشی از کرونا نداشتیم و در مجموع ۱۱۵ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند و حال ۹ نفر نیز وخیم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از ۸۸ تست انجام شده، نتیجه هیچ تستی مثبت اعلام نشده است، افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۸۵۵ دوز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.