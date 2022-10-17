به گزارش خبرگزاری مهر، مریم زندی با بیان اینکه نویسنده هر دو کتاب خانم «فرزانه رحمانی» است، گفت: تصویرگر کتاب «ما دوتا» خانم مرضیه اصلانی و تصویرگر کتاب «قلب ستاره‌ای من» خانم شهرزاد بیاتی است.

وی افزود: در کارنامه ادبی فرزانه رحمانی، نویسنده کتاب‌های تصویری «قلب ستاره‌ای من» و «ما دوتا»، کتاب‌های کودکانه‌ای چون «اتاق دوست داشتنی من»، «من نبودم»، «مادرم زاغچه»، «لووتا کجایی؟»، «یک چیز زیر تختم است» به چشم می‌خورد.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان با بیان اینکه بیشتر کتاب‌های کودکان، مصور هستند، اما همه‌ی کتاب‌های مصور، تصویری نیستند، گفت: کتاب تصویری، کتابی است که به کمک تصویرهای فراوان همراه با متنی کما بیش اندک یا بدون متن، اطلاعاتی را منتقل کرده یا داستانی را بازگو می‌کند.

زندی، مخاطب بیشتر کتاب‌های تصویری کودکان را پیش دبستانی‌ها دانست و تصریح کرد: این کتاب‌ها دارای صفحه‌های کم، متن‌هایی کوتاه، ساده و تصویرهای زیاد هستند و هر چه کودک کم سن تر باشد، موضوع داستان‌ها یا مفهوم متن‌ها ساده‌تر هستند.

گفتی است؛ این برنامه چهارشنبه ساعت ۱۵ در سالن «هگمتانه» پردیس سینمایی مهر همدان واقع در پیاده راه بوعلی برگزار می‌شود.