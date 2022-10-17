۸ میلیون اصله نهال امسال در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: شمشاد گونه بومی جنگل‌های شمال بوده و در چند سال اخیر به دلیل بیماری بلایت و شب پره تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: دو توده ذخیره گاه شمشاد در بندرگز و در قرن آباد گرگان وجود داشته و امسال ۱۰ هزار نهال در قرن آباد تولید شده است.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه مبارزه شیمیایی در محیط باز مانند جنگل‌های شمال سخت است و مباحث زیست محیطی و حیات وحش مطرح بوده، بنابراین مبارزه بیولوژیک انجام می‌شود.

سلامتی ادامه داد: وضعیت گلستان از نظر وضعیت شمشاد نسبت به استان‌های گیلان و مازندران بهتر است و باید اقدامات پیشگیرانه همچنان ادامه داشته باشد تا بیماری کنترل شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اضافه کرد: در گلستان برای حفظ گونه‌ها متعدد دو ذخیره‌گاه اصلی داریم که ۲۰۰ هکتار برای سرخدار در افراتخته و ۲۰۰ هکتار هم در سیاه رودبار علی آبادکتول وجود داشته و بزرگترین ذخیره گاه سرخدار جهان است.

وی با اشاره به تولید نهال برای توسعه فضای سبز، زراعت چوب و جنگل کاری، عنوان کرد: در حال حاضر چهار میلیون نهال تولید شده داریم که تا پایان سال هم چهار میلیون اصله دیگر تولید خواهد شد.