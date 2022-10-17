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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۴

مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

۸ میلیون اصله نهال امسال در گلستان تولید می شود

۸ میلیون اصله نهال امسال در گلستان تولید می شود

گرگان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از تولید چهار میلیون اصله نهال در استان خبرداد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال چهار میلیون اصله نهال دیگر در گلستان تولید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: شمشاد گونه بومی جنگل‌های شمال بوده و در چند سال اخیر به دلیل بیماری بلایت و شب پره تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: دو توده ذخیره گاه شمشاد در بندرگز و در قرن آباد گرگان وجود داشته و امسال ۱۰ هزار نهال در قرن آباد تولید شده است.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه مبارزه شیمیایی در محیط باز مانند جنگل‌های شمال سخت است و مباحث زیست محیطی و حیات وحش مطرح بوده، بنابراین مبارزه بیولوژیک انجام می‌شود.

سلامتی ادامه داد: وضعیت گلستان از نظر وضعیت شمشاد نسبت به استان‌های گیلان و مازندران بهتر است و باید اقدامات پیشگیرانه همچنان ادامه داشته باشد تا بیماری کنترل شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اضافه کرد: در گلستان برای حفظ گونه‌ها متعدد دو ذخیره‌گاه اصلی داریم که ۲۰۰ هکتار برای سرخدار در افراتخته و ۲۰۰ هکتار هم در سیاه رودبار علی آبادکتول وجود داشته و بزرگترین ذخیره گاه سرخدار جهان است.

وی با اشاره به تولید نهال برای توسعه فضای سبز، زراعت چوب و جنگل کاری، عنوان کرد: در حال حاضر چهار میلیون نهال تولید شده داریم که تا پایان سال هم چهار میلیون اصله دیگر تولید خواهد شد.

کد مطلب 5611243

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    نظرات

    • علیرضا IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
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      پاسخ
      من بازنشسته هستم خیلی دوست دارم اب بدهم تابستان و یا کمک محیط بان ها باشم خیلی دوست دارم درخت کاری کنم می شه سمن تشکیل دهید و من هم عضو سمن باشم کمک کنم با تشکر

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