به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زیویار استاندار لرستان در پیامی شهادت شهید مدافع امنیت شهید «مهدی لطفی» را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت استاندار لرستان به این شرح است:

ملت شهیدپرور لرستان، بازهم خون فرزندی دیگر از فرزندان برومند خود را تقدیم انقلاب و امنیت مردم کرد.

شهادت «مهدی لطفی» از پرسنل لرستانی خدوم انتظامی تهران بزرگ در درگیری با اغتشاشگران سندی دیگر بر اثبات نقش جریانات خارج از کشور و مزدورانشان در داخل کشور برای برهم زدن امنیت مردم است، چرا که مردم ایران هیچگاه حاضر به ریخته شدن خون هموطنان خود نبوده و به شدت در مقابل این توطئه‌ها خواهند ایستاد.

خون پاک این شهید برگ زرین دیگری بر وفای عهد لرستان با انقلاب اسلامی است.

تجزیه طلبان و هرج مرج خواهان بدانند! با شهادت فرزندان ملت نه تنها خدشه‌ای به نظام اسلامی مردمی وارد نخواهد شد بلکه اتحاد، همدلی و نهضت مقاومت دولت و ملت در مقابل توطئه‌ها دوچندان خواهد شد.

انقلاب اسلامی ایران، بارها و بارها از طرف معاندین و خائنین مزدور مورد توطئه قرار گرفته، اما به گواه تاریخ پس از هر فتنه اتحاد ملت و دولت فراگیرتر و آگاهی عمومی به عمق نیات پلید بدخواهان بیشتر شد.

اینجانب؛ شهادت شهید «مهدی لطفی» را به محضر ملت بزرگ ایران و خانواده این شهید عزیز و همرزمان و مردم ولایی لرستان به ویژه شهرستان درود تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.