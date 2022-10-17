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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۴۶

استاندار لرستان:

شهادت مدافعان امنیت اتحاد ملت در مقابل توطئه‌ها را دوچندان می‌کند

شهادت مدافعان امنیت اتحاد ملت در مقابل توطئه‌ها را دوچندان می‌کند

خرم‌آباد- استاندار لرستان تاکید کرد: شهادت مدافعان امنیت اتحاد ملت و دولت را در مقابل توطئه‌های دشمنان دو چندان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد زیویار استاندار لرستان در پیامی شهادت شهید مدافع امنیت شهید «مهدی لطفی» را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت استاندار لرستان به این شرح است:

ملت شهیدپرور لرستان، بازهم خون فرزندی دیگر از فرزندان برومند خود را تقدیم انقلاب و امنیت مردم کرد.

شهادت «مهدی لطفی» از پرسنل لرستانی خدوم انتظامی تهران بزرگ در درگیری با اغتشاشگران سندی دیگر بر اثبات نقش جریانات خارج از کشور و مزدورانشان در داخل کشور برای برهم زدن امنیت مردم است، چرا که مردم ایران هیچگاه حاضر به ریخته شدن خون هموطنان خود نبوده و به شدت در مقابل این توطئه‌ها خواهند ایستاد.

خون پاک این شهید برگ زرین دیگری بر وفای عهد لرستان با انقلاب اسلامی است.

تجزیه طلبان و هرج مرج خواهان بدانند! با شهادت فرزندان ملت نه تنها خدشه‌ای به نظام اسلامی مردمی وارد نخواهد شد بلکه اتحاد، همدلی و نهضت مقاومت دولت و ملت در مقابل توطئه‌ها دوچندان خواهد شد.

انقلاب اسلامی ایران، بارها و بارها از طرف معاندین و خائنین مزدور مورد توطئه قرار گرفته، اما به گواه تاریخ پس از هر فتنه اتحاد ملت و دولت فراگیرتر و آگاهی عمومی به عمق نیات پلید بدخواهان بیشتر شد.

اینجانب؛ شهادت شهید «مهدی لطفی» را به محضر ملت بزرگ ایران و خانواده این شهید عزیز و همرزمان و مردم ولایی لرستان به ویژه شهرستان درود تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

کد مطلب 5611246

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    نظرات

    • حمید اسماعیلزاده IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
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      پاسخ
      حضرت آقا دوروست فرمودند که به نیروی انتظامی وبسیج ظلم شده انشالله بزودی ریشه اغتشاش گران کنده شود

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