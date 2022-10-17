به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی فرمانده انتظامی استان در پیامی شهادت مدافع امنیت استوار یکم «مهدی لطفی» که در جریان درگیری با اغتشاشگران به درجه رفیع شهادت نائل آمده است را تبریک و تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا"

شهادت افتخار عظیمی است که تنها نصیب بندگان خاص خدا می‌گردد، افتخار دفاع از امنیت توفیق مضاعفی برای شهیدان این مرز و بوم است که گام در صیانت از امنیت و آسایش مردم عزیزمان نهاده‌اند.

شهادت، پاداشی نیکو برای دلاورانی است که عمری در دفاع از دین و میهن از پای ننشستند و در این راه، جان خویش را نثار کردند.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت استوار یکم «مهدی لطفی» به محضر حضرت ولی عصر (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچنین خانواده گرامی وی و مردم شهید پرور لرستان، برای بازماندگان صبر جمیل و برای این شهید گرانقدر علو درجات را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.