لزوم نظارت دقیق اوقاف در آرامستان شهر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی دوشنبه در شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان همدان با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان همدانی گفت: ازدواج به عنوان واقعه مقدس، خاطره انگیز و شیرین برای جوانان باید رقم بخورد و نباید انتظار داشته باشیم که جوان ما از آرزوهای بحق خود در این زمینه به واسطه تحمل مخارج سنگین صرف نظر کند.

وی، همکاری متولیان فرهنگی، اصناف، مراکز ذیربط و تشکلهای غیر دولتی را در این راستا بسیار قابل توجه دانست و افزود: با رایزنی، کاهش هزینه‌های ثبت، پذیرایی، تزئینات و سایر ملزومات باید برای جوانان شرایط ازدواج را آسان کنیم.

فرماندار همدان با تاکید بر ضرورت ثبت بهنگام وقایع حیاتی تاکید کرد: آرامستان‌ها در روستاها با مسئولیت شوراهای اسلامی و دهیاری روستا اداره می‌شود و در این آرامستان‌ها صرفاً خاکسپاری افراد بومی روستا مجاز است.

محمدی در ادامه، خواستار نظارت دقیق اوقاف و امور خیریه بر دفن اموات در آرامستان باغ بهشت همدان شد و افزود: استقرار روحانی در آرامستان صرفاً به منظور ادای فریضه نماز میت نیست و بر کل فرایند خاکسپاری اموات باید نظارت شرعی و قانونی اعمال شود.