سرمربی فولاد زرند کرمان: مقابل مس با انگیزه بازی کردیم

امین اسد پایمرد در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی مهر، افزود: با توجه به تعطیلی نزدیک به ۲ ماهه لیگ بازی اول همیشه سخت خواهد بود آن هم مقابل تیم مس که قهرمان آسیا می‌باشد.

پایمرد خاطرنشان کرد: قبل از بازی به شاگردانم تذکر داده بودم که مقابل مس اشتباه کنیم به سختی تنبیه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه در بازی امروز چهار پنج بازیکن اصلی تیم مان را به دلیل مصدومیت‌های بوجود آمده در این مدت، در اختیار نداشتیم.

سرمربی تیم فوتسال فولاد زرند کرمان اذعان داشت: تا هفته نهم لیگ برتر بیشتر بازی‌های سخت خودمان را که مقابل تیم‌های قوی بوده انجام دادیم و در بازی بعدی تیم مان که مقابل تیم مقاومت البرز است باید بازی مستقیم و بدون اشتباهی انجام دهیم چرا که لول دیگر تیم‌ها بیشتر با لول تیم ما یکی است و دیگر جای اشتباه و بهانه وجود ندارد.

تیم فولاد زرند کرمان با شکست چهار چهار بر یک مقابل مس سونگون همچنان ۹ امتیازی بوده و در رده هشتم جدول جای گرفته است.